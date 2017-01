„Chirurgia plastică din Constanţa face paşi importanţi“

„Chirurgia plastică din Constanța face pași importanți“

Deși medicii constănțeni folosesc, pentru intervențiile chirurgicale plastice, una dintre sălile de operație din cadrul blocului operator de chirurgie generală, 300 de pacienți au beneficiat, anul trecut, de operații medicale. Cadrele medicale spun că așteaptă renovarea secției de chirurgie pentru a putea folosi cele mai bune aparate.„Secția de chirurgie plastică nu are un bloc operator de sine stătător, însă chiar și așa, medicii plasticieni au avut destul de multe reușite în ultimul an. 300 de pacienți au beneficiat de operații mai mult sau mai puțin complicate, toate fiind considerate reușite medicale. Să nu uităm că și această parte a chirurgiei are nevoie de sprijin, mai ales că s-au înmulțit și cazurile de acest gen”, a declarat dr. Mihnea Avram, directorul Spitalului Județean Constanța.