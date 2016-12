Chimicalele afectează sănătatea gravidelor

Substanțele chimice prezente în compoziția recipientelor din plastic și în produsele de machiaj pun în pericol buna dezvoltare a sarcinii, informează Mediafax.În urma a două studii aplicate atât pe șoareci, cât și pe maimuțe, cercetătorii americani de la Universitatea Washington au concluzionat că aceste chimicale, chiar și în cantitate mică, cresc riscul de sarcină întreruptă sau de sindromul Down. Substanțele nocive, utilizate des la fabricarea sticlelor de plastic, a ambalajelor sau chiar a produselor de machiaj, pot pune în pericol inclusiv sănătatea generațiilor următoare. Mai mult decât atât, un nivel mare din aceste chimicale a fost asociat cu obezitatea la oameni și cu probleme de comportament. La bărbați, au fost semnalate probleme de fertilitate. Studiul, publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences, vine după o altă cercetare cu rezultate asemănătoare, concluzia fiind că problemele apar începând cu al treilea trimestru al sarcinii.