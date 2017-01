Chimia ucide bucătăria

În cadrul unei conferințe informative privind pericolele unor alimente din supermarketuri, Floarea Damaschin, medic primar de igienă și ecologie, a atras atenția asupra unor practici neortodoxe, ce se întâlnesc în comerțul alimentar din zilele noastre. „Dacă nu vă uitați pe etichetă, riscați să mâncați lapte repasteurizat și de unsprezece ori. Uitați-vă pe cutii, uitați-vă pe etichete, întrebați ce scrie și, dacă nu vi se pare în regulă, nu luați produsul respectiv”, ne sfătuiește specialistul. Potrivit medicului primar de igienă și ecologie, nici mezelurile nu sunt sigure. „Ajungem să mâncăm astăzi salam care are numai cinci la sută carne. Comparativ cu vremea comunistă, când oamenii se plângeau că mănâncă salam cu soia, acum se mănâncă salam cu nu se știe ce. Nenorocirea este în galantar, unde nu mai găsești absolut nimic sănătos. Dacă nu se vinde, se topește sau se face un alt produs”, a com-pletat Floarea Damaschin. O parte din vină aparține și cumpărătorilor O parte din vină pentru această situație o purtăm și noi, cumpărătorii. „Gândiți-vă câți dintre dumneavoastră mâncați mâncare în care ați pus Delikat, concentrat de supă de găină, pentru că are gust mai bun. Dar de ce are gust mai bun? Pentru că dumneavoastră ați uitat să tăiați morcovul și ceapa. Ați uitat să puneți pătrunjel cât trebuie. Ați uitat să mai fierbeți o mână de zarzavat înainte. Asta este o mare nenorocire. Am ajuns să trăim vremurile în care chimia ucide bucătăria!”, trage un semnal de alarmă medicul. Clorul din apă neutralizează vitamina E Pericole ne pasc nu doar consumând alimente din supermarketuri. De exemplu, apa pe care o bem zi de zi de la robinet prezintă un risc mare din cauza conținutului ridicat de clor. „Acel clor liber, care rămâne în apă, odată înghițit cu apa, neutralizează vitamina E din toată rația zilnică. În condițiile în care tu mănânci sănătos, și nu de la supermarket, dacă bei apă de la chiuvetă, toată rația de vitamina E a fost omorâtă. Problema este una capitală, pentru că vitamina E, împreună cu vitaminele A, C și cu seleniul formează un complex antioxidant major pentru protejarea organismului”, ne-a mai explicat Floarea Damaschin. Soluția propusă de interlocutorul nostru este următoarea: puneți într-un vas de sticlă, cu gura larg deschisă, câteva plante medicinale. Clorul, care este un oxidant foarte puternic, va lucra asupra plantelor și se va consuma, iar când beți apa nu mai înghițiți clor activ. În plus, beneficiați de principiile active lăsate de plantă în apă.