Chilli şi ghimbir, combinaţie uimitoare. Beneficiile sunt fără margini

Chilli și ghimbir, combinație uimitoare. Beneficiile sunt fără margini

Pentru mulți oameni nu există nimic mai delicios decât o masă picantă. Însă, există unele studii care susțin că substanța care îi dă iuțeală ardeilor, capsaicina, ar putea avea efect cancerigen. Acum, noi studii sugerează că substanța picantă din ghimbir (6 – gingerol) ar putea contracara acest efect. Studiul publicat în revista medicală Journal of Agricultural and Food Chemistry arată că 6 –gingerol în combinație cu capsaicina ar putea scădea riscul de cancer.Atât ghimbirul, cât și ardeiul iute sunt folosite în bucătăriile lumii, în special cea asiatică, iar studiile au încercat să investigheze și posibilele beneficii pentru sănătate ale celor două. Deși unele studii au arătat că ardeiul iute ar putea avea efecte benefice, altele au indicat o posibilă asociere a capsaicinei cu cancerul de stomac. Ceea ce au în comun ghimbirul și ardeiul iute este că 6-gingerol și capsaicina se leagă de același receptor celular (TRPV1), care este implicat în creșterea tumorilor. Pe parcursul mai multor săptămâni, cercetătorii au hrănit șoarecii predispuși la a dezvolta cancer pulmonar fie cu capsaicină, fie cu 6-gingerol, fie cu o combinație a celor două. Cei care au primit doar capsaicină au dezvoltat toți cancer pulmonar, în timp ce doar jumătate dintre cei cărora li s-a administrat 6-gingerol au făcut acest tip de cancer. Mult mai puțini (doar 20%) dintre cei care au primit o combinație de 6-gingerol și capsaicină au dezvoltat cancer pulmonar.Pe lângă efectul anticancerigen combinat, cele două condimente au și alte remarcabile beneficii: ardeii cili inhibă un transmițător de durere la creier și conțin o mare cantitate de vitamina C care susține sistemul imunitar, iar ghimbirul reduce senzația de greață, relaxează musculatura căilor respiratorii și conține crom, magneziu și zinc, care ajută la menținerea sănătoasă și normală a fluxului sanguin.Sursa: tratamentecancer.ro