Cerclajul de col uterin, procedura care te poate ajuta să nu pierzi sarcina

Cerclajul cervical este o procedură chirurgicală, relativ simplă, ce are scopul de a menține colul uterin închis pe toată perioada sarcinii. Procedura constă în coaserea colului uterin cu un fir gros (neresorbabil), ce va împiedica în acest fel alunecarea bebelușului spre exterior - deci un avort spontan sau o naștere prematură.Inevitabil, atunci când vorbim despre cerclaj, trebuie să abordăm și problema incontinenței cervico-istmice, mai exact, dilatarea colului fără ca femeia însărcinată să resimtă chiar și cea mai mică formă de durere. Pentru că acest lucru are loc mai devreme decât trebuie, viața copilașului din uter este în pericol.În mod normal, colul uterin rămâne închis până aproape de finalul celor 40 de săptămâni de sarcină, când începe să se dilate progresiv în timpul travaliului.„Incontinența cervico-istmică poate duce la avort spontan în al doilea trimestru, ruptură prematură a membranelor sau naștere prematură (înainte de 37 săptămâni).Depistarea și diagnosticarea incontinenței cervico-istmice se efectuează de către medic, prin intermediul ecografiilor transvaginale regulate începând de la 16 la 20 de săptămâni pentru a măsura lungimea colului uterin și pentru a verifica semnele de scurtare a colului uterin. Dacă medicul constată modificări semnificative, înseamnă că ești la un risc mai mare de naștere prematură.Lungimi de 30 mm până la 40 mm ale cervixului sunt considerate normale. Dacă cervixul tău este mai mic de 20 mm, acest lucru va impune o supraveghere atentă, repaus la pat, un posibil cerclaj și spitalizare. Cu cât este mai scurt colul uterin, cu atât este mai mare riscul”, a precizat dr. Mohamed Zaher, medic specialist obstetrică-ginecologie, manager general al Spitalului privat ISIS.Care sunt factorii de riscFactorii de risc implicați în apariția acestei complicații sunt multipli, susține medicul. Primul este avortul spontan în al doilea trimestru fără nicio cauză cunoscută, apoi o naștere prematură spontană care nu a fost cauzată de travaliu prematur sau o dezlipire de placentă.Acest lucru se poate întâmpla și femeilor care au suferit diverse proceduri chirurgicale la nivelul colului uterin sau care au suferit mai multe întreruperi de sarcină.Alți factori sunt incontinența cervico-istmică într-o sarcină anterioară, sarcinile multiple sau lungimea neobișnuit de scurtă a colului uterin.Ce trebuie făcut dacă aveți incontinență cervico-istmicăÎn cazul în care o ecografie arată că aveți un cervix anormal de scurt, medicul vă poate recomanda un cerclaj.„Cerclajul este o procedură simplă, se realizează sub anestezie și veți avea posibilitatea de a merge acasă în aceeași zi. Medicul vă va recomanda să vă relaxați pentru câteva zile, în care veți putea avea sângerări ușoare sau crampe.Veți avea nevoie să opriți activitatea sexuală pentru un timp (sau poate pentru tot restul sarcinii).În mod normal, cerclajul se realizează pe cale vaginală, dar în situațiile în care cerclajul cervical pe cale vaginală nu a fost suficient în sarcinile anterioare, medicul va putea decide să apeleze la cerclajul cervico-istmic realizat prin laparoscopie.După efectuarea cerclajului, medicul va putea prescrie medicamente pentru a preveni infecția sau travaliul prematur și va continua să verifice în mod regulat colul uterin pentru semne de modificări până când va scoate firele, de obicei la 37 de săptămâni. Ajunsă în acest punct, vă veți putea relaxa și aștepta să înceapă travaliul”, a completat dr. Mohamed Zaher.