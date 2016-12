Centrul de Transfuzie Sanguină Constanţa, deficit record de personal

Centrul de Transfuzie Sanguină Constanța, deficit record de personal

Deși activitatea Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Constanța se desfășoară de mai bine de un an în condiții extrem de grele, având în vedere deficitul de personal, conducerea instituției a făcut eforturi susținute pentru a remedia problema, iar medicii au lucrat și ore suplimentare pentru a acoperi toată activitatea.„În ciuda tuturor solicitărilor către instituțiile abilitate, problema deficitului de personal nu numai că nu s-a rezolvat, ci s-a adâncit anul acesta.Astfel, am ajuns în situația în care suntem cu două cadre medicale mai puțin, chiar dacă noi am solicitat deblocarea posturilor.Trebuie precizat și faptul că medicii și asistentele au muncit dublu pentru a reface stocurile de componente sanguine pe tot parcursul anului trecut, astfel că am ajuns la o creștere de 11% față de 2013, adică la 12.977 de unități recoltate.Și în primele zile ale acestui an am reluat activitatea și am revenit la media de 45 - 50 de donatori pe zi și așteptăm ca adresabilitatea față de centru să crească. Îmbucurător este faptul că a crescut și gradul de conștientizare al importanței actului de donare în rândul tinerilor”, a precizat, pentru „Cuget Liber”, dr. Alina Dobrotă, directorul Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Constanța.