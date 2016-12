Centrul de permanenţă Băneasa, inaugurat vineri

1

Despre ce vorbim?

Cum ar fi sa reamintiti citiorilor ca am depus din luna Mai o cerere de concesionare a cladirilor fostului Centru de Sanatate, pentru a infiinta un Spital in parteneriat public-privat? In Septembrie am fost la Primarul Banesei cu un reprezentant al Fundatiei germane care ajuta vechiul Centru,si care si-a exprimat indignarea fata de lipsa de interes a autoritatilor Banesei, de a primi "pe tava" un spital cu profil medico-social. E bine ca au fost chemati Preotii la asa-zisa inaugurare a Centrului de Permanenta, de fapt un pavilion al vechiului Centru, cu dotarile si imbunatatirile din perioada cand am fost la conducerea acestuia. Numai Dumnezeu va putea ajuta bolnavilor sa ajunga la timp in conditii de iarna la Constanta, caci noul Centru va fi deservit de medici de familie, care nu au nici competenta, nici mijloacele necesare pt. a trata cazuri dificile. Atunci unde este economia? Si, mai ales, unde este respectul fata de populatie? Povestea e departe de a fi incheiata...