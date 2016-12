Centrul de Autism marea Neagră marchează ziua autismului

Incepand cu data de 18 decembrie 2007, Ziua de 2 aprilie a fost declarata Ziua Internationala de Constientizare a Autismului de catre Organizatia Natiunilor Unite la propunerea statului Qatar. Cu ocazia acestei zile importante, specialiștii Centrului de Autism „marea Neagră” vor demara pentru copiii din centru care suferă de autism, un proiect verde denumit „Gradina Terapeutica” . In curtea Centrului de Autism Marea Neagra am pus bazele unei zone verzi in care vom da posibilitatea fiecarui copil sa devina responsabil si ancorat in ceea ce priveste grija fata de tot ceea ce reprezinta plante si mediul inconjurator.