Centrul antidrog realizează un proiect pentru familie

„Formare familială în abilități educative privind prevenirea consumului de tutun, alcool și droguri” este un proiect al Agenției Naționale Antidrog în cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța, care vizează prevenirea consumului de droguri în familie și în școală. În cadrul acestuia, va fi implementat programul „Eu și copilul meu”, care se va derula în școlile constănțene.Obiectivul acestui proiect ține de reducerea factorilor de risc din cadrul familiei față de consumul de tutun, alcool și droguri la preadolescenți. Deși nu este primul proiect de această natură inițiat de Agenția Antidrog, experiența anilor trecuți arată că abordarea părinților în ceea ce privește consumul preadolescenților a adus foarte multe beneficii comunității în care a fost aplicat proiectul.Primul de acest gen s-a desfășurat în anul școlar 2009-2010, în 24 de școli din Constanța, Ilfov și Bihor și a avut ca rezultat formarea a peste 600 de părinți în abilități educative pentru prevenirea consumului de droguri. Programul este unul de prevenire și formare atât a părinților, cât și a unor consilieri școlari, instruiți pentru a dezvolta abilități de comunicare și relaționare în cadrul familiilor care se confruntă cu aceste probleme.Programul este unul de prevenire selectivă ce se orientează spre segmente de populație delimitate în funcție de expunerea la un număr crescut de factori de risc, precum droguri, alcool sau tutun, cum sunt preadolescenții care lipsesc de la cursuri sau copiii proveniți din familii ce consumă abuziv alcool sau droguri. Este desfășurat cu finanțare din partea Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European.„Eu și copilul meu”Programul se va desfășura în școlile constănțene în urma unui acord între Centrul Antidrog Constanța și directorii tuturor unităților de învățământ, începând cu al doilea semestru al acestui an școlar. El va fi structurat în nouă activități cu părinții, cărora le va fi prezentat la ședințele din cadrul școlilor și va avea o frecvență săptămânală. Cei care vor derula activități de dezvoltare a abilităților de comunicare între părinți și copii, de îmbunătățire a supravegherii comportamentului copiilor sunt consilierii școlari pregătiți de centrul Antidrog prin cursuri de formare.„Vor fi abordate în primul rând familiile în care există cazuri de adicție pentru consiliere și asistență a consumului, dar ne vom adresa și părinților care vor să dezvolte reguli de comportament față de minorii predispuși la consum”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Mihaela Cișmilian, psiholog, coordonator al proiectului în cadrul Centrului Antidrog Constanța.Un consilier școlar va avea ca sarcini de lucru selectarea grupului de părinți și organizarea activităților cu aceștia și transmiterea datelor și informațiilor către coordonatorul județean.Schimbare de atitudineSpecialiștii susțin că programul are ca scop nu doar informarea părinților, ci și schimbarea atitudinii față de copii. Părinții pot considera că le sunt și prieteni adolescenților până în punctul în care intervine responsabilitatea de a le impune niște reguli de comportament. Perioada adolescenței este una de creștere a autonomiei copiilor, fapt care reduce posibilitatea ca părinții să îi supravegheze.„Subliniem importanța participării active a cât mai multor părinți și adolescenți la acest program pentru a preveni în timp util consumul de droguri sau alcool”, a completat psihologul Mihaela Cișmilian.Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța are ca scop consilierea și asistența consumatorilor de droguri.„Centrul antidrog este o structură care vine în sprijinul consumatorului. Implementăm politici în domeniul prevenirii consumului de droguri la nivelul comunității. Fiecare consumator este înregistrat printr-un cod unic pentru sintetizarea datelor, iar identitatea acestuia este cunoscută doar de psihologul care se ocupă de caz, adică îi este asigurată confidențialitatea”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Iulian Unguru, coordonatorul Centrului Antidrog Constanța.