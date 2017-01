Centru modern de autism, deschis la Constanţa

Centru modern de autism, deschis la Constanța

Ieri a avut loc deschiderea unui nou centru pentru copiii cu autism la Constanța. „Steluța fermecată”, așa cum a fost denumit, este un centru în care sunt folosite peste zece tipuri de terapie psihologică și comportamentală prin care copiii cu autism pot fi ajutați să facă progrese și să socializeze. Alături de ei, familia are posibilitatea să înțeleagă cum trebuie să își ajute copiii și cum schimbă terapia, viața unui copil autist.Copilul are nevoie de dezvoltare multilateralăCentrul terapeutic are șapte săli de terapie, o cameră senzorială, un cabinet de logopedie, o sală de kinetoterapie, un cabinet medical cu asistență medicală permanentă, sală de mese și bucătărie proprie. Fiecare dintre cele șapte săli de terapie are un mobilier care se poate configura în așa fel încât ziua să funcționeze ca mese pentru lucru, iar noaptea ca și paturi. Astfel, orele de terapie, trei mese pe zi și o oră de înot la bazinul de la Palatul Copiilor din Constanța costă 2500 de lei pe lună.„Multitudinea cazurilor și cererile disperate ale părinților ne-au împins să deschidem acest centru. Deși nu sunt specialist în domeniu, am înțeles că nevoia de terapie este acută și că există diferențe majore între ceea ce se poate face într-un centru specializat și ceea ce luptă în fiecare zi să facă părinții, acasă fără să aibă pregătirea necesară. Am ales să folosim tipuri de terapie educațională și comportamentală ABA pe care să le îmbinăm cu ludoterapie sau kinetoterapie pentru că acești copii au nevoie de dezvoltare multilaterală”, a explicat directorul Centrului „Steluța Fermecată”, Mihai Nicolae.Copiii sunt înscriși după ce sunt evaluațiFiecare copil înscris la Centru trece întâi printr-un proces de evaluare psihologică și comportamentală gratuită. De aceea li se cere părinților să completeze un formular medical în care să specifice toate problemele de sănătate pe care le are copilul, inclusiv alergii alimentare sau medicamentoase. În acest fel, reprezentanții centrului stabilesc pentru fiecare copil în parte o alimentație individualizată.Programul se desfășoară zilnic, între opt dimineața și șase seara și cuprinde o serie de ore de terapii individuale și de grup. La sfârșitul fiecărei zile se întocmește o fișă de șefa centrului în care sunt specificate toate activitățile copilului și modul cum acestea le-a perceput. În acest fel, spun reprezentanții centrului, părinții sunt în contact permanent cu activitățile și pot evalua progresele. Toate camerele dispun de supraveghere video, astfel încât părinții pot cere oricând să vadă cum se desfășoară terapia.„Viața unei familii cu copil autist înseamnă o luptă permanentă“Pe holul centrului am găsit în ziua deschiderii o bunică. Cadru didactic de mai bine de patruzeci de ani, doamna Maria este bunica unuia dintre copiii înscriși deja la terapie. Ea spune că numai experiența a învățat-o să aibă atâta răbdare cu un copil care nu poate să comunice cu familia. Radu, nepotul său de 12 ani a fost diagnosticat la trei ani ca fiind hiperkinetic cu note autiste. Un diagnostic necunoscut pentru familie, dar care a venit ca un trăsnet. „Nu vorbea, nu se juca cu jucăriile pe care i le cumpăram, nu accepta să se joace cu nici un copil atunci când îl scoteam în parc. Nu știam nimic despre autism și în nici un caz nu credeam că ni se poate întâmpla tocmai nouă să trecem prin asta!Medicul ne-a spus că în România nu sunt foarte multe modalități prin care să îl ajutăm să se dezvolte. Am umblat cu părinții lui prin toate librăriile și am citit sute de cărți ca să înțelegem despre ce este vorba. Abia când a împlinit cinci ani ne-am apucat să facem terapie. Până atunci fiecare zi a decurs ca o luptă continuă pentru noi ca să îl putem înțelege cumva și să putem merge mai departe.”Pentru familia lui Radu au urmat ani întregi de ore de terapie la domiciliu, în care familia a plătit sume colosale pentru cel mai mic pas. Bunica spune că cel mai dureros moment a fost acela când Radu a împlinit vârsta la care trebuia să fie înscris la școală. „După multe eforturi și drumuri între medici și Inspectoratul Școlar, am reușit să începem școala la domiciliu. Ni s-a căutat de inspectori un profesor disponibil să facă așa ceva și ne-am apucat imediat de treabă. A fost singura posibilitate prin care am ajuns să mă bucur că nepotul meu învață să scrie sau să facă socoteli! Am aflat în ultimă instanță de centru și am hotărât să mai facem un pas. Aici am găsit o programă bine pusă la punct, dar mai ales specialiști. Deja Radu e la primele ore de terapie”. Deși legea le permite acest sistem de învățământ la domiciliu, prea puțini părinți au informații despre el și mult mai puțini își permit să plătească. Cât privește terapia într-un centru specializat, ea este esențială pentru ca un copil autist să fie „scos din propria carapace”.