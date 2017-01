Centru de fertilizare in vitro la Spitalul „Euromaterna“

Începând de săptămâna viitoare, Spitalul privat de obstetrică-ginecologie „Euromaterna” pune la dis-poziția cuplurilor cu probleme un centru de fertilizare in vitro. Departamentul de Reproducere Umană Asistată este condus de dr. Ioana Luțescu, supraspecializat în tehnici de reproducere umană, și este primul în regiunea Dobrogea. Departamentul este autorizat național și este în conformitate cu toate standardele Uniunii Euro-pene. Investiția este de peste 300.000 de euro, departamentul fiind dotat cu aparatură medicală de ultimă oră. Echipa medicală este formată din medici ginecologi supraspecializați în fertilizare in vitro, un embriolog, un medic psihiatru și un psihoterapeut. Departamentul cuprinde trei cabinete de ginecologie și ecografie, o sală de puncție, o cameră pentru recoltarea spermei, un salon cu patru paturi, un laborator și o cameră pentru crioconservare, banca de celule reproductive și embrioni. „Centrul asigură asistență medicală în diagnosticarea și tratamentul infertilității, prin tehnici de reproducere asistată precum prelevarea de celule reproductive (spermă, ovocite), inseminări intrauterine cu spermă de la partener și cu spermă de la donator, procedee de fecundație a ovocitelor și obținere de embrioni prin tehnici in vitro, crioconservare de gameți și embrioni, stocare de embrioni și celule reproductive, prin crio-conservare”, explică dr. Ioana Luțescu. Prețurile diferă, în funcție de intervenție, pornind de la 150 de lei o spermogramă, 300 de lei pentru un consult infertilitate, 700 de lei pentru inseminare, și ajungând la un pachet complet pentru fertilizare in vitro, în valoare de 13.500 de lei. În România, studiile confirmă că o persoană din șase suferă de infertilitate sub diferite forme.