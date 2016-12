Celulele creierului se autodevorează la dietele agresive

Ştire online publicată Miercuri, 03 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Asemeni altor părți ale corpului omenesc, celulele creierului încep să se autodevoreze ca ultimă alternativă de sursă de energie pentru a combate înfometarea, potrivit unui studiu efectuat de cercetători americani, citat miercuri de The Daily Telegraph.Drept răspuns, corpul produce acizi grași, care amplifică senzația de foame din creier și ne sporesc impulsul de a mânca. Cercetători de la Albert Einstein College of Medicine din cadrul Yeshiva University din New York au afirmat că aceste descoperiri ar putea conduce spre noi cure de slăbit cu suport științific.Teste efectuate asupra unor șoareci au arătat că oprirea celulelor creierului din a se mânca între ele - proces cunoscut sub numele de autofagie - a împiedicat nivelurile de foame să crească în replică la înfometare. Schimbarea chimică din creierele lor i-a făcut pe șoareci să devină mai ușori și mai subțiri după o perioadă de 'postit', au explicat cercetătorii în publicația Cell Metabolism, informează Realitatea.net