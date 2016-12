Cele mai frecvente afecţiuni favorizate de caniculă

La ce pericole ne expunem sănătatea pe timp de caniculă sau

Cele mai frecvente afecțiuni favorizate de caniculă

Chiar dacă după vremea mai răcoroasă de zilele trecute am trăit cu impresia că vara este pe sfârșite, de astăzi temperaturile au început să urce iar în termometre. La peste 35 de grade Celsius - maxima zilei anunțată de meteorologi - corpul nostru trece printr-un stres climatic ce favorizează apariția unor boli sau agravarea afecțiunilor deja existente.Disconfortul termic deosebit de accentuat pe timp de caniculă face ca aerul să devină aproape irespirabil, motiv pentru care starea noastră de sănătate este puternic afectată. Căldura extremă agravează numeroase boli, duce la insolații, oboseală și leșin.Temperaturile mari, o problemă pentru bolnavii de hipertiroidăMedicii specialiști spun că printre afecțiunile influențate în mod direct de temperatura de afară se numără bolile endocrine. Potrivit dr. Constantin Dumitrache, medic endocrinolog, funcționalitatea tiroidei este direct proporțională cu tem-peratura mediului, iar patologia endocrină este influențată de temperaturile crescute. „Căldura este un excitant al funcției tiroidiene, deci canicula creează probleme celor cu funcție hipertiroidiană”, explică dr. Dumitrache.Medicul mai spune că simptomele hipertiroidei, precum palpitațiile, tremurăturile, scaunele frecvente, transpirațiile abundente sau stările de căldură, se accentuează pe timp de caniculă, iar acest lucru modifică și starea de echilibru funcțional a pacientului. „Bolnavii hipertiroidieni ar trebui să crească dozele de medicamente pe timpul verii pentru a menține un echilibru”, a adăugat endocrinologul.Canicula favorizează și umflarea picioarelorO altă problemă cu care unele persoane se confruntă pe timp de caniculă este umflarea picioarelor. Chiar dacă temperaturile mari nu sunt cauza directă a acestei afecțiuni, căldura excesivă accentuează dilatarea vaselor de sânge, principala cauză a picioarelor umflate.„Nu putem spune că dacă este cald afară, ni se vor umfla picioarele. Asta se întâmplă numai dacă suferim de anumite afecțiuni. În schimb, este adevărat că în contextul temperaturilor ridicate se pot accentua problemele de sănătate deja existente. Edemele gambiere pot apărea fie din cauze renale, fie cardiace”, am aflat de la dr. Camelia Ciobotaru, medic reumatolog. Cele mai afectate de caniculă sunt persoanele supraponderale, cele cu insuficiență circulatorie periferică, sau care suferă de o boală renală.Vara riscăm să ne îmbolnăvim de pneumonii graveCând temperatura aerului de afară depășește limitele de suportabilitate ale organismului nostru, cea mai rapidă soluție de a ne răcori este utilizarea aerului condiționat. Cu toate acestea, utilizarea incorectă a acestui aparat și necurățarea filtrelor poate declanșa pneumonii grave. Dr. Vero Pall, medic pneumolog, spune că în aceste filtre, mai ales în cele vechi și pline de praf, se poate dezvolta o bacterie care poate provoca pneumonie severă. În plus, trecerea bruscă de la temperatura ridicată de afară la cea din camera cu aer condiționat favorizează și laringitele, răgușelile sau amigdalita.Ministerul Sănătății face recomandări populațieiAvând în vedere codul galben de caniculă emis, ieri, de meteorologi pentru mai mult de jumătate din țară, Ministerul Sănătății a tran-smis cetățenilor ca în această perioadă să țină cont de sfaturile medicilor și să se ferească de soare între orele 11.00 și 18.00.De asemenea, ar trebui consumați cel puțin 2 litri de lichide pe zi, fără să așteptăm să apară senzația de sete. Potrivit MS, o doză de iaurt produce aceeași hidratare ca și un pahar de apă. Nu trebuie consumate băuturi alcoolice sau care conțin multă cafeină și zahăr pentru a preveni deshidratarea. Specialiștii ministerului ne mai sfătuiesc să evităm activitățile în exterior care necesită un consum mare de energie și să păstrăm contactul permanent cu vecinii, rudele sau cunoș-tințele în vârstă, pentru a ne interesa de starea lor de sănătate.