Cele mai bune surse alimentare de magneziu

Chiar daca aportul zilnic de magneziu poate fi completat si prin suplimente alimentare, medicii nutritionisti recomanda preluarea acestui mineral din alimentele consumate in fiecare zi. Surse excelente de vitamine, minerale si fibre, legumele cu frunze verzi ocupa locul fruntas in lista alimentelor bogate in magneziu. Consumati cat mai des spanac, varza Kale, varza verde etc. Doar 100 de grame de spanac crud va furnizeaza pana la 79 mg de magneziu, ceea ce reprezinta circa 20% din doza zilnica recomandata. Macroul, somonul, halibutul si tonul nu sunt doar surse excelente de vitamina D si acizi grasi omega-3, ci si de minerale, in special de magneziu. Medicii nutritionisti recomanda ca pestele gras sa fie inclus in dieta cel putin o data pe saptamana, datorilor proprietatilor sale nutritionale superioare.