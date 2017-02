Cel mai mare duşman al inimii. Când este cazul să mergem la cardiolog

Cel mai mare dușman al inimii. Când este cazul să mergem la cardiolog

Stresul cronic este un factor agresiv, care predispune la dezvoltarea de afecțiuni cardiace. Problema este că afecțiunile cardiace sunt tot mai frecvente la oameni tot mai tineri, în timp ce, cu zeci de ani în urmă, erau frecvente doar la persoanele cu vârsta peste 50 de ani.Medicii cardiologi pun acest lucru pe seama faptului că oamenii sunt agitați, stresați, fumează și mănâncă necorespunzător.Cu toate acestea, oamenii ar trebui să meargă din timp la cardiolog, măcar pentru controale de rutină, iar gândul că sunt prea tineri pentru a suferi de afecțiuni cardiace trebuie exclus.Iată ce spune dr. Ionel Oțel, specialist cardiolog, despre semnele care ne-ar putea avertiza că suferim de afecțiuni cardiace: „Pentru a depista posibilele afecțiuni cardiace, în primul rând, pacienții trebuie să se raporteze la genitorii lor. Dacă părinții au defecte genetice, copiii trebuie consultați preventiv. Pacientul trebuie să apeleze, inițial, la medicul de familie, el este dirijorul. Factorii de risc care pot duce la instalarea bolilor cardiace sunt ca niște beculețe roșii care se aprind, rând pe rând. Dacă unul dintre părinți a suferit sau a murit chiar de accident vascular, la o vârstă destul de fragedă, dacă pacientul este supraponderal sau suferă de diabet, are colesterol mare, este fumător, nu face mișcare, este stresat etc., acești factori pot avertiza pacientul. Tensiunea permanentă, frica, grija zilei de mâine, toate reprezintă o presiune, o apăsare, care creează un rezultat negativ. Stresul cronic creează cortizon, cortizonul duce la boli, apare ateroscleroza precoce, dar și alte boli amenințătoare de viață”.