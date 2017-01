Cel mai bun regim alimentar: ovo-lacto-vegetarian?

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

În urma studiilor realizate la nivel mondial, nutriționiștii s-au pus de acord în marea lor majoritate că regimul alimentar cel mai benefic pe termen lung este cel ovo-lacto-vegetarian. Iată ce trebuie să includă acest tip de alimentație, potrivit Libertatea pentru femei, pentru a păstra un echilibru optim:Legumele și fructele, consumate ca atare ori sub formă de salate ori sucuri, să provină, pe cât posibil, din gospodării, unde sunt riscuri mai mici de a consuma semințe modificate genetic și chimicale.Leguminoasele (soia, fasole, linte, năut) trebuie să fie consumate de cel puțin 3 - 4 ori pe săptămână, căci din ele organismul își extrage majoritatea proteinelor. În plus, înlocuiesc foarte bine gustul de carne.Oleaginoasele (nuci, alune, arahide, susan, semințe de dovleac și de floarea-soarelui, măsline, uleiuri naturale etc.) trebuie consumate zilnic, nepreparate termic, pentru a asigura organismului necesarul de grăsimi nesaturate.Lactatele și ouăle e bine să fie consumate de două, trei ori pe săptămână. Ouăle, laptele și brânzeturile naturale sunt bune și nu trebuie să lipsească din alimentație, mai ales în cazul persoanelor subponderale, al adolescenților sau al femeilor gravide.Fibrele alimentare (cereale integrale de grâu, orz, ovăz, secară etc. sau paste făinoase din făină integrală, pâine neagră, tărâțe) este bine să fie consumate o dată pe zi.