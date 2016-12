Ceasuri vorbitoare pentru nevăzătorii din Constanţa

Ceasuri vorbitoare pentru nevăzătorii din Constanța

Nevăzătorii trăiesc într-o lume a lor, în lumea întunericului, însă refuză să se considere neajutorați. Au învățat să citească cu degetele, să se orienteze cu un baston alb și să audă tot ce mișcă în jurul lor. De acum însă le va fi și mai ușor. 50 de ceasuri vorbitoare au ajuns săptămâna aceasta, la Constanța și au fost distribuite membrilor Asociației Nevăzătorilor din Constanța. Este numai prima tranșă. Următoarele ceasuri vor veni în perioada următoare, când vor ajunge și câteva scannere portabile pentru cititul etichetelor și prețurilor în magazine, lupe, bastoane și scannere de citit cărți. Luna cadourilor s-a prelungit și în ianuarie, la Constanța, când o parte din nevăzătorii înregistrați în asociație au primit ceasuri vorbitoare, ce le sunt de mare folos și vor mai primi și alte obiecte care să le facă viața mai ușoară. „Aceste ceasuri ne ajută foarte mult. Eu am un ceas cu capac detașabil; e bun pentru ore, dar nu și pentru alarmă. Pe acestea noi le putem fixa singuri și nu mai trebuie să mă duc la un vecin, să îl rog să pună alarma”, ne-a spus, foarte bucuros, Alexandru Papa. Statul nu-i ajută!Din păcate, însă, pentru că Ministerul Sănătății nu sprijină nevăzătorii, ei trebuie să-și plătească singuri aceste obiecte atât de utile. „Un astfel de ceas costă aproape 200 de lei. Noi am reușit, în cadrul asociației, să obținem un preț mai bun, pentru că am luat o cantitate mai mare. Membrii asociației îl pot cumpăra cu 90 de lei. În alte țări statul plătește 20-30 la sută din valoarea acestor produse, la noi, însă, statul nu dă nimic”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Petre Șpan Pop, președintele Asociației Nevăzătorilor din Constanța. Ceasurile sunt prevăzute cu două butoane. Unul este pentru a spune ora și data, iar celălalt pentru a face setările necesare. Cadranul nu mai este detașabil și are curea de imitație de piele neagră. Acesta este doar primul lot de ceasuri, în perioada următoare mai sunt așteptate încă câteva sute, comandate de alți nevăzători. Expoziție de obiecte utile nevăzătorilorOamenii au solicitat și ceasuri de masă vorbitoare, foarte utile în casă. „Intenționăm să aducem 500 de ceasuri de masă. Un astfel de ceas poate sta în bucătărie și apeși pe buton și afli cât e ceasul. Ai băgat ceva la cuptor și știi că peste o oră este gata, setezi ceasul și te anunță când a trecut ora”, a explicat președintele Șpan Pop. Potrivit acestuia, pe 25 ianuarie, va fi adusă la Constanța o expoziție cu diferite obiecte pentru nevăzători. Astfel, oamenii pot afla ultimele noutăți de pe piață și își pot cumpăra lucrurile pe care le consideră necesare. „În cadrul expoziției vor fi prezentate niște scannere foarte simpatice care pot citi etichetele. Acestea sunt portabile și, de exemplu, într-un magazin, le poți poziționa în dreptul etichetei, pe care o pozează și apoi îți citește mărimea sau prețul. De asemenea, sunt scannere fixe, ceva mai mari, alimentate cu energie electrică și nu cu baterii, care pot scana o carte întreagă și apoi o pot citi pentru nevăzător. Vor mai fi aduse și bastoane, lupe performante, mașini de scris în Braille sau mașini de scris electrice”, a enumerat Petre Șpan Pop. Toate produsele vor putea fi achiziționate la prețuri negociate, direct cu firma care expune.