Ceapa verde te ajută să reduci glicemia

Una dintre cele mai gustoase și aromate legume ale primăverii, ceapa verde este bună și pentru prevenirea și tratarea unor afecțiuni frecvente.Astfel, dacă glicemia ta depășește limitele normale, ar fi indicat să mănânci zilnic ceapă verde, în paralel cu tratamentul medicamentos recomandat de medicul specialist. Ceapa verde este un aliment puternic hipoglicemic și are proprietăți diuretice. Totodată, în această perioadă, cu schimbări bruște de temperatură, organismul tău este destul de vulnerabil în fața virușilor și poți răci mai ușor. Datorită conținutului de nutrienți și vitamine, ceapa verde este excelentă pentru o imunitate ridicată. În plus, această legumă are în compoziție ingrediente care luptă împotriva celulelor canceroase din organism. Și acneea poate fi tratată printr-o cură alimentară cu ceapă verde. Specialiștii în nutriție recomandă consumul de ceapă verde cu mărar și țelină, cel puțin o dată pe zi timp de două săptămâni, pentru rezultate vizibile. Acest amestec are un efect benefic în curățarea pielii, de la interior spre exterior.