Ceapa verde combate virozele

Ştire online publicată Luni, 12 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Datorită alicinei, ceapa se numără printre cele mai vechi remedii naturale de prevenire și tratare a virozelor respiratorii. Cercetătorii au demonstrat că alicina are proprietăți anti-coagulante, că împiedică formarea trombozelor - astuparea unui vas sangvin cu un cheag de sânge. În același timp, consumul de ceapă contribuie la scăderea nivelului colesterolului în sânge și al trigliceridelor, prevenind bolile cardiovasculare. 100 g ceapă verde ne furnizează fibre alimentare, potasiu, vitamina C, calciu și acid folic. Nutriționiștii apreciază ceapa și pentru conținutul de cuercitină. Antioxidantul are rol în combaterea tulburărilor circulatorii, a bolilor cardiovasculare și a cancerului.