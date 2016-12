Ceaiul de plante - elixirul care tratează orice boală

Ceaiurile sunt recomandate în această perioadă - pe de o parte, din cauza temperaturilor în scădere, pe de altă parte, pentru detoxifierea organismului după excesul de sărbători. Mai mult, ceaiurile din plante au darul de a contribui la relaxarea organismului, consolidează sistemul imunitar, cresc nivelul de energie. În rândurile de mai jos vă prezentăm câteva dintre plantele pe care le puteți utiliza la prepararea ceaiurilor și beneficiile asupra organismului: r cuișoarele - sunt de ajutor în cazul durerilor stomacale; r frunzele de căpșun - ajută la ameliorarea simptomelor provocate de bolile reumatice și de cele digestive; r semințe de anason - stimulează digestia, ameliorează colicii, calmează tusea; r mușețel - are proprietăți antiinflamatorii, calmante etc; r scorțișoara - stimulează circulația sanguină și digestia; r rădăcina de ghimber - ameliorează starea de greață, este utilă în tratarea congestiei pulmonare; r pătrunjelul - este un bun diuretic și ajută la funcționarea rinichilor; r trifoi roșu - este recomandat pentru femeile aflate la menopauză, dar și pacienților depistați cu cancer, cu astm bronșic și psoriazis; în schimb, nu este recomandat copiilor și femeilor însărcinate; r măceșele - sunt indicate pentru cei care suferă de ficat, rinichi, sunt un bun remediu împotriva oboselii, gripei etc; r brusturele - curăță sângele, stimulează ficatul, reglează glicemia; r urzica - îmbunătățește funcția ficatului, a rinichilor, calmează tusea și problemele respiratorii. La prepararea ceaiurile pot fi folosite atât flori proaspete sau uscate, frunze, semințe sau rădăcini.