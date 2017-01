Ceaiul de mentă calmează tusea

Dacă suferi de tuse, bea 3-4 cesti de ceai de menta in cursul racelilor si gripelor. Efectele benefice sunt compexe si actioneaza pe mai multe planuri. Cert este ca ceaiul de menta calmeaza durerile din gat si tusea uscata.Menta are si capacitatea de a fi un activ decongestionant natural pentru nas si este de ajutor in tratarea problemelor legate de sinusuri. Este bine sa bei ceaiuri calcute si sa inspiri aburul ceaiului de menta, scrie femeia.ro.