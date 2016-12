Ce va cuprinde noua listă de medicamente compensate

Premierul Victor Ponta a declarat ca noul ministru al Sanatatii, Nicolae Banicioiu, trebuie sa verifice in primul rand ca pe lista cu medicamente compensate sa nu fie pus "numai ce vor unele firme" si probabil intr-o luna-doua aceasta lista va fi finalizata, scrie Agerpres.„Domnul Nicolaescu a actualizat-o in 2008, dupa care, fiind ministru un an si jumatate, nu a mai actualizat-o, dar in opozitie se intampla toate lucrurile mai usor. Noul ministru, domnul Banicioiu, are de verificat in primul rand sa nu punem acolo pe lista numai ce vor unele firme si va anunta cand putem sa facem lista”, a declarat Victor Ponta, potrivit Mediafax.