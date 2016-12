Ce trebuie să ştiţi despre cea mai complexă investigaţie din primul trimestru de sarcină

Ce trebuie să știți despre cea mai complexă investigație din primul trimestru de sarcină

Toate gravidele, indiferent de vârstă și trecutul medical, au un risc de 3 - 5% ca fătul să aibă anomalii. Asta arată studiile realizate la nivel mondial. De aceea, screening-ul realizat în primul trimestru de sarcină, prin care pot fi depistate anomaliile cromozomiale, este obligatoriu!Pe parcursul sarcinii este recomandată o monitorizare a evoluției fătului cât mai riguroasă, consideră dr. Răzvan Stanca, medic primar obstetrică - ginecologie. „Monitorizarea evoluției fătului trebuie să se facă de la vârste cât mai mici, pentru a putea preveni eventualele situații nedorite, când apar malfor-mațiile. Aceste malformații pot fi consecința alterării materialului genetic (gene sau cromozomi) sau sunt declanșate de factori materni (un exemplu ar fi vârsta mamei). Malformațiile fetale pot fi compatibile sau nu cu viața fetală extrauterină, dar viitoarea mamă este bine să fie informată asupra tuturor situațiilor ce decurg din această condiție fetală, având în vedere nevoile unui copil cu deficiențe de orice fel”, a afirmat medicul ginecolog.Screening-ul din primul trimestru de sarcină este o investigație complexă și constă în efectuarea unei ecografii, în perioada 11 - 13 săptămâni și șase zile de sarcină, și a unui test de sânge (numit test dublu). „Scopul investigației este de a esti-ma eventualele riscuri patologice, în special cele legate de anomaliile cromozomiale, cum ar fi sindromul Down (trisomia 21), Edwards și Patau, etc”, a completat specialistul constănțean.„Screening-ul de prim trimestru este net superior celui din trimestrul al doilea de sarcină (triplu test). Acest fapt se datorează în primul rând faptului că precizia determinării componentelor biochimice din sângele matern scade odată cu creșterea vârstei gestaționale, iar în al doilea rând, la momentul efec-tuării screening-ului biochimic de trimestrul al doilea, ecografia efectuată atunci nu vine cu nicio informație suplimentară pentru calcularea riscului, aceasta fiind doar o ecografie de rutină, care trebuie să determine doar vârsta gestațională”, a mai afirmat dr. Stanca.Etapele investigației medicaleInvestigația cuprinde mai multe etape. „Unii autori consideră că efectuarea testelor de laborator trebuie să aibă loc în săptămânile 9 - 10 de sarcină și ecografia propriu-zisă la 11 - 13 săptămâni, alți autori consideră ca optim conceptul de OSCAR (One-Stop Clinic for Assessment of Risk for Fetal Anomalies), unde ecografia și determinările biochimice se fac în același timp. În concluzie, investigația cuprinde o deter-minare biochimică din sângele matern și o ecografie specializată. Ca etape, se pot diferenția: determinarea de laborator, examinarea ecografică, consilierea și calcularea/estimarea efectivă a riscului de aberații cromozomiale cu un soft specializat autorizat”, a explicat dr. Răzvan Stanca.Atenție unde faceți screening-ul!Este important, însă, ca investigația să fie realizată de un medic recunoscut internațional. „O altă componentă majoră a efectuării screening-ului de trimestrul I este aceea că persoanele care fac ecografia să fie certificate de către Fetal Medicine Foundation, din Marea Britanie. FMF Marea Britanie este o fundație non-profit, care are ca mem-bri fondatori pe prof. Kypros Nicolaides și prof. Kevin Spencer, cei care au pus bazele acestui screening acum mai bine de 20 de ani”, a afirmat ginecologul constănțean.Pentru medicii din România care au cel puțin o certificare din partea FMF se poate accesa următoarea adresă web: https://courses.fetal medicine.com/lists?course=1, unde selectați ca țară România.„Medicii care au această cer-tificare primesc o licență validă un an (și care trebuie reînnoită anual) și pot descărca de pe site-ul fundației soft-ul necesar calculului de risc pentru trisomiile 13, 18, 21. Acest soft reprezintă la ora actuală cea mai bună alegere din punctul de vedere al calculului de risc. Această componentă de calcul se regăsește și în celelalte două softuri de monitorizare obstetricală (Astraia și ViewPoint), dar acestea din urmă necesită de asemenea o licență validă pentru a putea calcula riscul. Orice alt soft cu care se calculează riscul de trisomie nu este agreat de către FMF, ca urmare, gravidele care sunt analizate cu alte instrumente decât acest standard, se expun ca atare consecințelor”, a subliniat medicul Răzvan Stanca.