Ce trebuie să ştim despre virozele respiratorii

Ce trebuie să știm despre virozele respiratorii

De obicei, odată cu sezonul rece, se înmulțesc și virozele respiratorii. Fie că nu ne îmbrăcăm corespunzător sau contactăm virusul gripal în colectivitate, nu trebuie să neglijăm aceste afecțiuni. Medicii recomandă prezentarea la consultație chiarde la primele simptome ale bolii.Cu toate că infecțiile respiratorii pot afecta pe oricine, cei mai predispuși la viroze sunt bătrânii, copiii și cei care au probleme respiratorii, aflăm de la medicul pneumolog Doina Pîrîu.„Persoanele în vârstă, cei mici, dar și bolnavii cronici, în special cei cu afecțiuni respiratorii, sunt mult mai sensibili la viroze și pot face complicații severe”.Cum ne protejăm de virozeVaccinarea antigripală este foarte importantă pentru a evita apariția virozelor respiratorii, mai ales în cazul bătrânilor și al copiilor. Tocmai de aceea, în fiecare an, la începutul sezonului rece, se demarează campaniile gratuite de vaccinări împotriva gripei. La Constanța, campania a început pe 1 noiembrie și este în curs de desfășurare.„Recomandăm vaccinarea anti-gripală, în primul rând persoanelor care au sistemul imunitar mai slăbit, dar și tuturor celor care vor să se ferească de aceste afecțiuni pe timpul iernii”, precizează dr. Doina Pîrîu.De asemenea, medicul îi sfă-tuiește pe constănțeni să evite frigul de afară pe cât posibil, dar și aglomerația și colectivitățile, unde virusul se poate răspândi foarte ușor pe calea aerului: „Trebuie să ne ferim de contactul cu persoanele bolnave și să ocolim spațiile aglomerate. În plus, este importantă și o alimentație bogată în fructe și legume. Acestea conțin toate vitaminele și mineralele necesare unui organism sănătos. Vitamina C este recomandată în mod special în aceas-tă perioadă”.Când ne prezentăm la medicMajoritatea persoanelor, când se îmbolnăvesc, apelează mai întâi la tratamente naturale. Cu toate acestea, când ceaiul de tei sau siropul de tuse preparat în casă nu mai au nici un efect, trebuie să apelăm la medicul specialist pentru o consultație amănunțită.Printre simptomele comune ale virozelor respiratorii, se numără febra ridicată, tusea severă, secrețiile nazale și durerile de cap. În cazul în care nu ne facem curaj să mergem la doctor, aceste simple viroze se pot complica.„Netratate corespunzător, virozele respiratorii pot provoca suprainfecții bacteriene”, precizează dr. Pîrîu.Totodată, în lipsa unui tratament recomandat de medic, există pericolul ca infecțiile respiratorii să se transforme în pneumonii cu forme mai severe decât la debutul bolii.