Ce trebuie să ştie părinţii despre prima măseluţă permanentă

Ce trebuie să știe părinții despre prima măseluță permanentă

La șase ani, copilului îi apare prima măseluță permanentă. De cele mai multe ori, părinții cred, în mod greșit, că este tot un dinte de lapte și nu merg la dentist când apar cariile, crezând că, oricum, dintele va cădea!Vizita la medicul stomatolog, încă de la cele mai fragede vârste, este esențială pentru ca micuțul să aibă o sănătate oro-dentară bună. Mai mult, este important ca medicul dentist să fie consultat în momentul în care apar dinții permanenți și mai ales atunci când apar primele carii.Sunt cazuri, însă, când părinții sau bunicii confundă dinții permanenți cu cei de lapte și nu se îngrijorează când se cariază, spunându-și că oricum vor cădea. Astfel se întâmplă, de multe ori, în cazul primului molar permanent. Dr. Esra Beghim, din cadrul Clinicii Dentare Esra, a explicat pentru cititorii „Cuget Liber” ce trebuie să știe părinții despre prima măseluță permanentă.„În jurul vârstei de șase ani, apare primul molar permanent, în spatele celor de lapte. Deseori, aceasta se întâmplă chiar înaintea erupției incisivilor centrali permanenți și, din cauza vârstei mici la care apare, este confundat de către părinți cu o măseluță de lapte și nu primește atenția necesară.Pentru a avea eficiență în masticație, molarul de la șase ani, precum ceilalți molari, are cuspizi și fosete (adică munțișori și adân-cituri!), care măresc practic suprafața activă. Accesul periuței de dinți în fosete se face destul de anevoios și cere o oarecare îndemânare, răbdare și insistență, calități minunate, dar pe care nu prea le întâl-nim la un copil de șase anișori, preocupat de joacă. De aceea, cariile pe molarii de la șase ani sunt foarte frecvente și se complică adeseori, din cauza amânării prezentării la medic. Părintele își imaginează că dintele va cădea oricum, fiind de lapte. Greșit, nu e dinte de lapte!Despre acest paradox ar trebui să fie bine informați părinții, bunicii, educatorii, pediatri și toți cei care au în grijă copii în preajma vârstei de șase ani, mai ales că dintele poate erupe și precoce, în jurul vârstei de cinci ani. Reamintim părinților că ultimul dinte de lapte erupe cel mai târziu la doi ani și șase luni”, a explicat dr. Beghim Esra.Nu înlocuiesc un dinte, erupe în spatele lor!În rândurile următoare, vă pre-zentăm importanța molarului de la șase ani:l Stabilește și ameliorează ocluzia dentară; „În stomatologie, ocluzia dentară se referă la modul în care dinții de pe arcada superioară și inferioară se suprapun, atunci când gura este închisă”, a explicat medicul.l Prin poziția strategică pe arcadă, molarul suportă cele mai mari presiuni, fiind însă singurul care are mecanismele să le disperseze armonios.l Prin erupția timpurie, este singurul element de stabilitate în timpul erupției mixte.l Pierderea lui timpurie atrage după sine instalarea unor dezordini morfologice și funcționale, în cascadă, pe toată durata vieții.l Durata erupției acestui dinte este foarte lungă - chiar și un an, din momentul în care apare de sub mucoasa gingivală -, ceea ce favorizează depunerea de placă bacteriană pe el.„Pentru a nu fi confundați cu dinții de lapte, molarii de șase ani au o formă aparte: sunt mai mari decât dinții de lapte, prezintă multe șanțuri și gropițe pe relieful ocluzal, au o culoare mai închisă decât aceștia și sunt cei mai expuși la carii. Mai mult, ei apar fără a provoca dureri, nu se inflamează gingia și nu înlocuiesc un dinte, ci erup în spatele dinților de lapte!”, a subliniat dr. Esra Beghim.Sigilarea molaruluiCariile de pe molarii de 6 ani pot fi prevenite prin sigilarea fosetelor și șanțurilor acestora. Metoda este simplă și se realizează în cabinetul stomatologic prin aplicarea unui material fluid, cu conținut ridicat de fluor, în șanțurile și fosetele mo-larilor. Sigilările trebuie efectuate la scurt timp după erupția molarilor permanenți, înainte de instalarea cariei.„Făcând o comparație, acest dinte seamănă cu un copil care este pe cât de inteligent pe atât de rebel, răsfățat și încăpățânat. Molarul de la șase ani, pe cât este de important pe atât este de vulnerabil. Nu întâmplător este denumit «copilul rebel» al stomatologiei pediatrice”, a încheiat medicul stomatolog.