Ce trebuie să faci pentru o igienă orală mai bună

Cu mesajul „Inspiră România să zâmbească sănătos!”, campania „Zâmbește România” susține cei trei pași esențiali pentru o mai bună igienă orală, ca mijloc principal de prevenție a problemelor dentare: periajul dinților de două ori pe zi, vizita la dentist în mod regulat și o dietă sănătoasă și echilibrată, care să includă multe fructe și legume.În 2015, „Zâmbește România” dă posibilitatea românilor să se implice direct în îmbunătățirea statisticilor negative cu privire la sănătatea orală, lansând un program prin care aceștia pot deveni ambasadori.Va continua programul Caravanei Naționale „Rabla pentru Periuța Ta” în șase orașe mari din țară, printre care și Constanța.După modelul anului trecut, în luna iunie, „Zâmbește România” relansează programul prin care 1% din vânzarea produselor de igienă orală va fi donat pentru tratamente stomatologice pentru copii din familii sărace, în zone defavorizate ale țării. Mai mult, începând de astăzi, campania va include și un program de educare în școlile din 15 orașe din întreaga țară, derulat alături de specialiști în igiena orală.Se estimează că peste 10.000 de copii vor beneficia, în cadrul programului, de sfaturi privind igiena orală.De asemenea, prin intermediul „Zâmbește România”, medici dentiști vor ajunge și anul acesta în mediul rural, unde vor oferi părinților și copiilor ore de educație și materiale pentru îngrijirea orală. Proiectul de educare din mediul rural are loc în parteneriat cu „Salvați Copiii” și Asociația Națională a Bibliotecilor Publice din România. Pe lângă activitățile educaționale, începând cu 23 martie și până la finalul anului, vor fi oferite consultații gratuite în cele peste 1.500 de cabinete stomatologice din întreaga țară înscrise în program.Lista acestor cabinete este disponibilă pe www.zambesteromania.ro. În plus, în acest an, o parte din cabinetele stomatologice din campanie vor oferi și detartraje gratuite.