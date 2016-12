Ce tratăm cu cătină

Fructul de cătină este bogat în vitamina C – chiar are de 10 ori mai multă decât fructele citrice – și în alte vitamine, ca E, K, F, P, complexul B, conține carotenoide, minerale, acizi grași sănătoși, aminoacizi și alte elemente necesare organismului tău.Cătina combate anemiaDatorită conținutului bogat de nutrienți pe care îi conține fructul de cătină, este foarte indicat în tratarea anemiei. Pot face tratamentul copiii peste șapte ani și cei care vor să își întărească organismul. Le poți consuma după ce le-ai lăsat la macerat în miere, sau poți face un suc de cătină, pe care îl amesteci cu miere. Se bea o ceșcuță dimineața, pe stomacul gol, timp de o lună.Cătina tratează bolile de pieleUleiul de cătină s-a dovedit eficient ca tratament alternativ pentru afecțiunile pielii, precum eczeme, dermatite, psoriazis sau mâncărimi. Fie ungi zonele afectate cu ulei de cătină, de 2-3 ori pe zi, fie iei câte o linguriță pe cale orală, de trei ori pe zi, scrie avantaje.ro. A.N.