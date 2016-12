Ce sunt vergeturile şi cum putem scăpa de ele

Ce sunt vergeturile și cum putem scăpa de ele

Fiecare dintre noi se poate confrunta, la un moment dat, cu problema vergeturilor pe piele. Fie că este vorba de perioada de sarcină, de pubertate, sau pur și simplu de acumularea bruscă a kilogramelor în plus, vergeturile lasă urme vizibile, modifică aspectul pielii și persistă timp îndelungat dacă nu se încearcă tratarea acestora prin diferite metode, începând de la cele naturiste până la cele medicale de specialitate.Chiar dacă nu prezintă pericole asupra sănătății organismului nostru, prezența vergeturilor este deranjantă și inestetică, motiv pentru care cei afectați apelează la diferite soluții pentru a-și menține o piele frumoasă și netedă. Medicii dermatologi sunt de părere că îmbunătățirea aspectului pielii este strâns legată de o dietă sănătoasă, de o nutriție echilibrată, de hidratare, dar și de efortul fizic pe care îl depunem zi de zi.Vergeturile - o problemă frecventă pentru gravideVergeturile se observă la nivelul pielii ca niște liniuțe cu direcția pliurilor cutanate, au lungimi de până la trei sau cinci centimetri și grosimi între câțiva milimetri și aproximativ 1,5 cm. Dr. Emma Gheorghe, medic dermatolog, ne-a explicat din ce cauză apar aceste urme pe piele. „Vergeturile sunt cauzate de ruperi ale fibrelor de colagen din piele, manifestări care apar în anumite condiții. De obicei, vergeturile își fac apariția odată cu modificările hor-monale, la pubertate, ori la persoanele cu suferințe endocrine și sunt frecvent întâlnite la femeile gravide, din cauză că pielea de pe abdomen se întinde foarte mult într-un timp scurt“, a precizat dr. Gheorghe. Potrivit medicului, vergeturile sunt mai dese și în cazul persoanelor cu variații mari de greutate, care se îngrașă într-un timp foarte scurt și apoi slăbesc brusc.În cazul sportivilor, zonele cele mai predispuse la apariția vergeturilor sunt pieptul, brațele, axilele, iar la femeile gravide și la obezi, vergeturile apar, de regulă, pe abdomen, pe flancuri, pe sâni și pe fese. De asemenea, evoluția naturală a vergeturilor este similară cu cea a cicatricelor sau a rănilor care se vindecă. „La început, vergeturile rămân de o culoare roșie-violacee pentru până la aproximativ doi ani, după care devin alb-sidefii“, a adăugat medicul dermatolog.Cele mai eficiente metode de a trata vergeturileTot de la dr. Gheorghe am aflat că, până în prezent, nu s-a găsit nicio soluție prin care să facem vergeturile să dispară cu desăvârșire. Cu toate acestea, putem ameliora aspectul pielii, făcând vergeturile mai puțin vizibile. În plus, cu cât sunt tratate mai repede, cu atât apariția lor este diminuată. „Din cauză că fibrele de colagen sunt rupte, refacerea lor se face cu dificultate. Vergeturile nu dispar complet, ci doar se micșorează. Sfatul meu ar fi ca femeile gravide să folosească creme emoliente încă din primele săptămâni de sarcină, înainte să le crească burtica. Cremele trebuie aplicate pe abdomen, pe coapse și în celelalte zone în care ar putea să apară ver-geturile“, a spus dr. Emma Gheorghe.În cazul în care ne confruntăm deja cu vergeturi pe piele, derma-tologul ne recomandă fie folosirea unor creme regeneratoare, fie aplicarea unui tratament cu ultra-sunete. „Se face câte o ședință o dată la două zile cu ajutorul unei aparaturi speciale. Ultrasunetele se transmit printr-o sondă, iar peste zonele cu probleme se aplică o cremă care stimulează regenerarea fibrelor“, am aflat de la medicul dermatolog.Ce mâncare ține vergeturile la distanțăPentru a nu avea probleme cu vergeturile trebuie, în primul rând, să evităm variațiile bruște de greutate, să nu forțăm dezvoltarea musculaturii atunci când mergem la sala de antrenament prin folosirea steroizilor, iar alimentația trebuie să fie echilibrată și bogată în vitamine. „Ar trebui să se consume fructe și legume proaspete, suplimente de vitamine și oligoalimente, dar și minim doi litri de apă pe zi, pentru o hidratare optimă. Totodată, mișcarea și efortul fizic sunt foarte importante pentru prevenirea și tratarea vergeturilor, la fel și cremele de profil și masajul local“, a menționat dr. Emma Gheorghe.Un rol important în hidratarea pielii îl joacă și vitaminele A, C, E și zincul, ce pot fi asimilate din legume, fructe, ulei de pește, migdale, nuci, ouă, fasole și pește. Regimul alimentar mai trebuie să conțină roșii, produse lactate cu un conținut scăzut de grăsimi, semințe și alune.