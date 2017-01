Ce şi cum ar trebui să mănânce de Paşte bolnavii cronici

Ce și cum ar trebui să mănânce de Paște bolnavii cronici

Sărbătorile pascale sunt prilej pentru ca familia să se reunească în jurul unei mese îmbelșugate. Sunt sau nu bani, fiecare are grijă ca de pe masa de Paște să nu lipsească ouăle înroșite, cozonacul, drobul și poate o ciorbă sau friptură de miel. Oricât v-ar face cu ochiul bunătățile, medicii vă sfătuiesc să nu exagerați, căci pe lângă faptul că alimentele enumerate sunt „bombe calorice”, vă pot afecta și starea de sănătate. Dr. Loti Popescu, șeful Biroului de Promovare a Sănătății din cadrul Direcției de Sănătate Publică Constanța, consideră că fiecare trebuie să fie „îngăduitor” cu sine și să-și permită să guste din tot ceea ce poftește, două sau trei zile pe an. Iar Paștele ne oferă un astfel de prilej. Atenție însă - a gusta chiar înseamnă a consuma puțin din anumitul preparat culinar, cât să vă potoliți pofta - mai ales dacă mai suferiți și de o afecțiune cronică și trebuie să fiți mereu cu băgare de seamă vizavi de regimul alimentar. Printre sfaturile generale, pe care ar trebui să le urmeze toată lumea, indiferent dacă suferă sau nu de vreo boală, dr. Loti Popescu a arătat: „Salatele din legume și fructe nu trebuie să lipsească. Mâncați porții mici, beți doi litri de lichide pe zi, de apă plată, ceaiuri de plante, de preferință neîn-dulcite. Nu mâncați între mesele principale și ridicați-vă de la masă înainte să vă simțiți sătui”. Persoanele obeze se pot desfăta, dar fără să exagereze Sărbătorile pascale pot fi o perioadă frustrantă pentru pacienții obezi, aflați la dietă hipocalorică. Bucătăria se umple de mâncăruri „interzise”, la care poftesc, dar pe care medicii le-au interzis cu desăvârșire. Dr. Loti Popescu a arătat că și persoanele supra-ponderale își pot satisface poftele culinare două sau trei zile de an. „Dar, pentru a nu exagera, vă recomandăm să mâncați în fiecare zi, pe lângă salate și fructe, un singur tip de aliment calorigen, precum piftie, sarmale sau friptură de miel sau prăjituri. Respectivul aliment trebuie consumat în cantități mici, un sfert din ceea ce mănâncă restul familiei”, a afirmat specialistul. Totodată, medicul a atras atenția asupra consumului de ouă - care se vor regăsi, mai mult ca sigur, în mai multe preparate culinare - și de carne de miel. „Această carne nu este ușoară deloc, se digeră greu, așa că doar gustați din porție. Puneți lângă ea multe legume, salată, urzici, spanac, ceapă, usturoi”, a mai arătat dr. Popescu. Interzis la sare pentru hipertensivi Pentru pacienții hipertensivi, este indicat un regim hiposodat (sărac în sare), motiv pentru care, deși este Paștele ar fi bine să nu adăugați sare la nicio mâncare gătită. Sunt alternative: puteți folosi alte condimente, precum cimbrul, piperul, usturoiul sau coriandrul, care vor da o aromă deosebită bucatelor. Mai este recomandat ca bolnavii care suferă cu tensiunea arterială să se ferească de brânzeturile maturate, de conserve și mezeluri, care conțin foarte multă sare „ascunsă”. Cei care au suferit un infarct sau un accident vascular cerebral nu trebuie să exagereze cu produsele bogate în grăsimi de origine animală - carnea de miel, smântâna, ouăle, untura și slănina. Diabeticii trebuie să respecte terapia Persoanele bolnave de diabet au restricții speciale privind glucidele, ca parte a tratamentului, astfel că se impune consultarea unui medic diabetolog pentru stabilirea unui regim individualizat în funcție de valoarea glicemiei. De Paște, ca în fiecare zi, fiecare aliment va fi cântărit și se va ține cont de echilibrul proteine, lipide și glucide. Vor fi atente la ce, cât și cum mănâncă inclusiv persoanele cu afecțiuni locomotorii sau res-piratorii severe. „Pentru că activitatea fizică poate fi limitată de afecțiunea asociată, vor urma o dietă hipocalorică”, a arătat dr. Loti Popescu. În ceea ce privește băutura, medicul consideră că un pahar de vin la masa de prânz este suficient și vă va scuti de problemele de sănătate cauzate de abuz. De asemenea, vă recomandă să nu amestecați tipurile de băutură - mai mult ca sigur, urmările nu vor fi plăcute.