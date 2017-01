Ce semne îţi arată că ai un ficat bolnav

Ce semne îți arată că ai un ficat bolnav

Ficatul este un organ puternic și rezistent al corpului, iar în unele cazuri semnalele de alarmă se pot observa abia în stadii avansate ale bolii. De aceea, este important să știți care sunt simptomele bolilor de ficat, pentru a depista problema cât mai timpuriu.Fără activitatea ficatului nu am putea să digerăm mâncarea, să absorbim nutrienții sau să eliminăm substanțele toxice din organism. Cu toate că acest organ are proprietatea de a se regenera, anumite elemente îl pot afecta atât de grav, încât pot cauza serioase probleme de sănătate. În momentul în care ficatul nu mai funcționează în parametrii nor-mali, organismul nu mai poate face față obezității, oboselii, bolilor cardiovasculare sau tulburărilor digestive.Cu toate că bolile ficatului nu dau simptome clare care să ne trimită imediat la medic, există anumite manifestări organice care ne semna-lează că ficatul suferă. Unul dintre primele simptome constatate de medici în tulburările hepatice este starea permanentă de oboseală. Bolnavii resimt oboseala și slăbiciunea chiar și după o noapte de somn sau după o săptămână de odihnă.Pigmentarea pielii este un alt indiciu al bolilor de ficat. Pielea se decolorează și capătă nuanțe gălbui, deoarece afectarea hepatică determină acumularea în exces de bilirubină (pigment biliar prezent în sânge). Pe față pot apărea pete decolorate, iar albul unghiilor devine ușor gălbui.Suprasolicitarea ficatului provoacă tulburări digestiveAfecțiunile ficatului se pot manifesta și prin apariția unor probleme de ordin digestiv. În această situație, ar fi bine să evitați alimentele „grele” precum cele bogate în grăsimi, zahăr, aditivi și făină albă, dar și alcoolul sau tutunul.În plus, dacă ficatul nu funcțio-nează cum trebuie, se pot observa schimbări în ceea ce privește tranzitul intestinal, cum ar fi scaun moale pentru perioade îndelungate, constipație, balonare asociată cu diaree și gaze sau modificări ale culorii urinei și scaunului.Starea de sănătate a ficatului poate fi verificată și după aspectul limbii, susțin unii specialiști. Astfel, bolnavul are senzația de gust acru în gură și greață, simte frecvent un gust preponderent amar și are gura uscată, sau nu mai simte gustul alimentelor.În alte cazuri, predomină o senzație de gust sărat indiferent de ali-mentul care este consumat și apare senzația de greață imediat după masă. Totodată, pacientul poate avea limba permanent uscată și o senzație de căldură în zona limbii.Cum putem preveni bolile de ficatMedicii recomandă evitarea consumului excesiv de alcool, întrucât ficatul este responsabil de filtrarea toxinelor din organism, iar această funcție este compromisă de ingerarea unor cantități mari de alcool. Cantitatea admisă pentru o persoană sănătoasă este de 175 de ml de vin sau 350 de ml de bere pe zi, dar pentru cei cu afecțiuni hepatice, alcoolul este strict interzis. Mai mult, nu amestecați medicamentele cu alcoolul.Alimentația joacă un rol esențial în prevenirea afecțiunilor hepatice, așa că trebuie evitate mâncărurile semi-preparate, sau alte alimente bogate în proteine și carbohidrați.De asemenea, respectați regulile de igienă, spălați-vă des pe mâini, mai ales înainte de masă și evitați expunerea la poluanții comuni cum ar fi fumul de țigară sau vaporii de vopsea.