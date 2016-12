Ce secţii vor fi inaugurate în 2014 la Spitalul Judeţean Constanţa

Ce secții vor fi inaugurate în 2014 la Spitalul Județean Constanța

Deși susține că finanțarea Spitalului Județean Constanța este încă insuficientă pentru numărul mare de pacienți care ajung să fie tratați în instituție, conducerea susține că, în 2014, vor fi moderni-zate cel puțin 4 secții.„Vom începe din ianuarie cu inaugurarea secției de cardiologie, secție la care s-a lucrat foarte mult și în care s-a investit pe măsură. Apoi, din luna februarie, vom inaugura chirurgia, urmând ca cele 5 blocuri operatorii să fie terminate în cel mai scurt timp. Se vor face investiții capitale și la neurologie și pediatrie, secții care, în prezent, își desfășoară activitatea în condiții foarte proaste. Vrem ca cel puțin pe partea operatorie, am convingerea că vom avea cele mai înalte standarde din țară.În plus, vrem ca de la anul să demarăm proiectul «Save your lives” , prin care ne propunem să transportăm la spital pacienți care locuiesc la granița cu Bulgaria, folosind utilaje speciale și elicopterul SMURD”, a declarat managerul Spitalului Județean Constanța, Dănuț Căpățână.