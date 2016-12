Ce se întâmplă cu constănţenii muşcaţi de maidanezi? Spitalul nu are vaccin antirabic

Ce se întâmplă cu constănțenii mușcați de maidanezi? Spitalul nu are vaccin antirabic

De la începutul anului și până în prezent, la secția de gardă a Spitalului de Boli Infecțioase Constanța au ajuns mii de constănțeni care au fost mușcați fie de câinii maidanezi, fie de patrupedele personale. Situația însă este cât de poate de delicată, având în vedere faptul că, majoritatea dintre ei au fost nevoiți să își cumpere singuri vaccinurile antirabice, deoarece spitalul nu are decontare pentru ele.Cine cumpără vaccinurile?Numărul constănțenilor care ajung la spital din cauza mușcăturilor de câini sau ani-male din gospodărie a crescut în ultimul an, spun medicii din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase Constanța. Problema este că, aceștia au mers la spital chiar dacă au fost mușcați de animalele personale și nu erau în pericol de a lua rabie.„Oamenii trebuie să înțeleagă foarte clar că dacă sunt mușcați de animalele personale care sunt vaccinate și sănătoase, sau chiar de maidanezi care nu sunt turbați, pot face supraveghere.La animalele din mediul urban nu există în general rabie, tocmai pentru că sunt imunizate. Este clar însă că indiferent de situație, trebuie să se prezinte la medic pentru a se stabili dacă primesc vaccinul antitetanos prin care se evită infecțiile provenite din saliva animalului, însă nu trebuie neapărat să fie și vaccinați antirabic.Noi aici avem foarte multe probleme pentru că nu avem decontare la serviciile de ambulatoriu și cei care ne solicită vaccinarea antirabică trebuie să o suporte din bani proprii și numai de la începutul acestui an am avut 2.184 de pacienți.Spitalul poate asigura doar vaccinarea pentru cazurile foarte grave, cu risc rabic, adică pentru aceia care urmăresc animalul și văd că acesta a paralizat, salivează și are un comportament extrem de agresiv.Situația este destul de delicată pentru că o singură doză de vaccin antirabic costă 100 de lei, iar un singur pacient are nevoie de 5 doze, administrate la interval de câteva zile, plus tratamentul ulterior.Practic, decontarea prin Casa de Asigurări de Sănătate este asigurată doar pentru cazurile internate”, a declarat dr. Claudia Cambrea, medic primar boli infecțioase, directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase Constanța.Câini mușcați de șacali turbați, la MangaliaMedicul susține că, în urmă cu câteva luni, la Mangalia au fost înregistrate mai multe cazuri de oameni mușcați de câini care au turbat după ce au fost atacați de șacali turbați, proveniți din Bulgaria.„Au fost câini mușcați la periferia orașului de șacali cu rabie, iar acest lucru a declanșat o adevărată avalanșă de pacienți care s-au prezentat la spital cu risc major de îmbolnăvire. Pentru fiecare dintre aceștia a fost nevoie de probe de laborator care să ateste infectarea și ulterior au fost vaccinați și monitorizați. În rest, în continuare vin și persoane mușcate de cai, porci sau chiar vulpi, iar aceștia intră în monitorizare, mai ales că astfel de mușcături pot provoca și multiple traumatisme și fracturi”, spune medicul.Pe de altă parte, constănțenii care ajung la spital cu mușcături ușoare, primesc un tratament pe bază de antibiotice care le este administrat pe o perioadă de 5 zile.De reținut este faptul că, la Spitalul de Boli Infecțioase sunt tratați și vaccinați doar cei care au plăgi mușcate nu și cei care se înțeapă sau se taie în diferite obiecte și au răni deschise. Aceia trebuie să se adreseze cadrelor medicale din secția de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Constanța.