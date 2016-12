Ce se întâmplă cu absolvenţii care nu au promovat REZIDENŢIATUL

Ce se întâmplă cu absolvenții care nu au promovat REZIDENȚIATUL

Absolventii medicinisti care nu au luat rezidentiatul ar putea profesa in limita competentelor, conform unui proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Dr. Dorel Sandesc, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, a spus ca este normal ca un absolvent care a terminat o facultate de profil si care nu a luat rezidentiatul sa profeseze, si asta pentru ca ar putea ajuta sistemul sanitar romanesc, un sistem lipsit de cadre medicale.