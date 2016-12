Ce schimbări vor avea loc la Institutul Cantacuzino

Ministrul Sanatatii, Nicolae Banicioiu, a declarat luni ca in prezent se lucreaza la proiectul unei ordonante de guvern care vizeaza activitatea Institutului Cantacuzino si cel mai probabil saptamana viitoare ar intra in dezbaterea Executivului, scrie Agerpres."La Cantacuzino este vorba despre o ordonanta care se discuta, va fi o intalnire cu managementul demisionar pentru a stabili forma finala a actului normativ si saptamana viitoare va intra in Guvern. Exista discutii pentru a se face o societate comerciala in cadrul institutului, propunerea fiind una interesanta. Sa nu se inteleaga gresit, societatea comerciala va avea actionar majoritar institutul si ea va fi pe partea de productie. Va fi constituita societatea, iar actionariatul institutului va fi finantat de catre stat, ca si acum", a explicat ministrul.