Ce şanse la tratament au constănţenii bolnavi de inimă

Ce șanse la tratament au constănțenii bolnavi de inimă

Zeci de constănțeni sunt salvați de la moarte, în fiecare an, datorită inter-vențiilor chirurgicale la inimă pe care le realizează specialiștii din cadrul Spitalului Județean Constanța. Deși ar trebui ca această unitate sanitară să primească bani prin Programul Național de Infarct Miocardic, medicii primesc câte 1.500 de euro pentru fiecare pacient de la autoritățile locale, și nu de la Ministerul Sănătății. Mai grav este că, deși datorită acestor intervenții morbiditatea cauzată de infarct în rândul constănțenilor a scăzut, județul Constanța nu este inclus în acest program.„Ne dorim să intrăm în acest program, fapt pentru care am decis să merg la prima întâlnire cu noul ministru al Sănătății. Mi se pare cel puțin ciudat că un județ atât de mare, care salvează zeci de vieți, să rămână pe dinafară, mai ales că sunt în program orașe precum Oradea sau Baia Mare, care nu au atât de mulți pacienți cum avem noi. Sper, așa cum am sperat în fiecare an, ca ministrul să ne susțină în acest demers și să nu mai fim nevoiți să cerem bani de la autoritățile locale. Asta pentru că nu vrem să luăm în calcul că vor stopa fondurile”, a declarat Dănuț Căpățână, managerul Spitalului Județean Constanța.Medicii cardiologi din cadrul Spitalului Județean au salvat, numai anul trecut, 60 de constănțeni care sufereau de grave afecțiuni ale inimii. Fiecare dintre aceștia a trecut prin sala de operație, unde li s-au implantat dispozitive medicale care să le susțină activitatea cardiacă. „Insistăm atât de mult să facem parte din acest program pentru că am salvat, în timp, sute de pacienți grav bolnavi. Numai anul trecut au fost salvați 60 de pacienți, iar acest domeniu continuă să aibă o adresabilitate foarte mare”, completează managerul Căpățână.Secția de cardiologie din cadrul Spitalului Județean Constanța este unul dintre departamentele care au fost reabilitate în ultimul an, urmând ca, pe 10 martie, să fie inaugurat și să își înceapă și activitatea. „2014 este un an în care vom face toate eforturile să reabilităm toată chirurgia generală, neurologia și urologia. Până în acest moment, sunt gata secția de cardiologie și chirurgie 2, unde sunt deja pacienți care au fost operați. Mai mult decât atât, așa cum s-a discutat și la inaugurarea centrului de oncologie pentru copii, discutăm, împreună cu specialiștii de la Spitalul «Marie Curie» din București, proiectul pentru reabilitarea secției de neonatologie. Deocamdată, suntem la stadiul de discuții și vom avea nevoie și de sprijinul Ministerului Sănătății pentru a demara acest proiect”, mai spune managerul spitalului.