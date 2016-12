Ce şanse de recuperare a vederii au pacienţii diabetici

Ce șanse de recuperare a vederii au pacienții diabetici

Vești bune pentru pacienții diabetici care au probleme de vedere! Clinica „Microchirurgia ochiului“ Academician Feodorovdin Federația Rusă a deschis o secție nouă: chirurgia vitrectomiei retinale, dotată cu noul aparat Stellaris PC al companiei Baush+Lomb, la care chirurgii operează de anul trecut.Aparatura este foarte performantă și are multe avantaje, printre care mare viteză de tăiere - 5.000 de tăieturi pe minut -, dublu control liniar al frecvenței de tăiere, pedale reglabile și chiar filtre, care ajută chirurgii să vizualizeze mai bine membranele, vasele de sânge apărute în timpul operației.„Aparatura este în deplină concordanță cu tendințele moderne ale tehnologiei oftalmologice și este indispensabilă pentru intervenții microchirurgicale. Datorită sistemului Stellaris PC, acum pot fi efectuate cele mai complexe intervenții microchirurgicale, folosind tehnologii cu incizii mici care reduc la maximum trauma și minimizează perioada de recuperare. După 2-3 zile, parțial aerul va ieși, zona maculară se va deschide, iar pacientul va putea vedea cu ochiul operat, decalajul va fi închis și vederea se va îmbunătăți.Tehnologiile ultramoderne permit reducerea timpului de reabilitare post-operatorie, iar pacientul poate duce o viață normală”, susțin reprezentanții cli-nicii.Intervenții de ultimă orăRitmul de schimbare a tehnologiilor, în primul rând, a fost cel mai rapid, iar specialiștii Institutului Tehnico - Științific „Microchirurgia ochiului” nu se opresc aici. Aceștia fac cercetări asupra „vederii artificiale”, care constă într-un dispozitiv real-Argus-2.De mai bine de 15 ani, oamenii de știință în domeniul microchirurgiei ochiului duc o muncă grea pentru a crea acest dispozitiv, care dă posibilitatea oamenilor aproape orbi să facă distincția între unele modele de lumină și să învețe interpretarea lor.„Dispozitivul îi va ajuta să separe conturul obiectelor, fețele oamenilor și vor putea chiar citi primul rând din tabelul care se folosește la verificarea vederii. Pe viitor, acest dispozitiv se va putea implanta pacienților cu atrofie nerv optic și degenerescență maculară.Complexul inter-ramural tehnico-științific «Microchirurgia ochiului», sub conducerea permanentă a Academician Feodorov, a devenit nu numai unul dintre cele mai bune centre din lume, ci și școală științifică cunoscută în lumea întreagă, din care au ieșit sute de specialiști de înaltă calificare, care stau în fruntea instituției oftalmologice din Rusia și a multor țări.Anunțăm pe această cale că pacienții cu probleme oftalmologice, ce nu pot fi remediate în țară, se pot adresa reprezentanței «Microchirurgia ochiului» Academician Feodorov, deschisă în Constanța, unde medicii acestei clinici vin pentru diagnostic și stabilesc dacă este nevoie de o intervenție chirurgicală sau tratament deosebit, iar intervențiile se vor efectua în clinica din Federația Rusă”, mai spun reprezentanții clinicii.Pentru mai multe detalii, accesați site-ul interventiioftalmologice. blogspot. com, pagina Facebook/Microchirurgia ochiului. Totodată, aveți la dispoziție numerele de telefon: 0241.613.253, 0724.679.028.