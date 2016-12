Ce să mănânci sănătos în Postul Crăciunului

Ştire online publicată Marţi, 26 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Chiar dacă presupune renunțarea la carne, lapte și ouă, postul poate fi considerat o binevenită cură de detoxifiere a organismului. avantaje.ro a alcătuit un mic ghid al legumelor și fructelor pe care ar trebui să le consume cei care țin post. Iată câteva dintre acestea:Ardeiul gras. Ardeii conțin o cantitate importantă de vitamina A (care mărește rezistența organismului la infecții și răceli, te ajută să ai o piele sănătoasă și frumoasă), vitamina B6 și vitamina C ;” #ń– aproape în aceleași cantități ca portocalele și grapefruit-ul. Ardeiul verde mai conține și silicon, care are grijă de sănătatea părului, a unghiilor și a dinților. Cel mai sănătos este să fie consumați cruzi. Fac echipă bună și alături de sucul de morcovi sau mere. Copți pe grătar, aceștia constituie o delicioasă garnitură pentru mâncărurile cu carne.Sfeclă. Este o sursă importantă de vitamina C, vitamina A (ajută la buna funcționare a sistemului limfatic) și potasiu. Conține cantități importante de minerale, ajută la eliminarea toxinelor din intestine și este un bun remediu în tratarea problemelor legate de fiere, iar sucul de sfeclă roșie este un bun detoxifiant al ficatului.Soia. O sursă excelentă de albumină, soia conține potasiu, magneziu, fosfor, calciu, fier, vitamina E și vitamina B6. O dietă bazată pe proteinele care provin din soia (cu excluderea lipidelor), micșorează riscul apariției bolilor de inimă, reduce nivelul colesterolului, reglează tensiunea, împiedică dezvoltarea celulelor canceroase, previne osteoporoza, întărește sistemul imunitar.Vinetele. Vinetele conțin amidon, calciu, potasiu, fosfor, vitaminele PP, A, B1, B2. Se numără printre legumele care micșorează nivelul de colesterol din sânge și prezintă cantități însemnate de fibre. Vinetele conțin antioxidanti puternici, care protejează celulele cerebrale, ajută la transmiterea componentelor nutritive și la eliminarea toxinelor. În plus, combat constipația și previn bolile cardiovasculare.