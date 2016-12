Ce să mănânci dimineaţa, ca să scapi de burtă

Ce să mănânci dimineața, ca să scapi de burtă

Ştire online publicată Joi, 14 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un mic dejun bine ales te ajută foarte mult în cura de slăbire. Iar dacă obiectivul tău e să scapi de burtă, Click pentru femei te avertizează că trebuie să fii foarte atentă la prima masă. Iată ce să mănânci ca să scapi rapid de burtă! Nuci sau alune. Nucile autohtone, alunele de pădure, migdalele sau caju sunt un mic dejun ideal, mai ales dacă ești pe fugă. Conțin grăsimi sănătoase, care sunt foarte importante atunci când vrei să slăbești. Avocado. Adaugă la micul dejun o jumătate de avocado, și el bogat în grăsimi sănătoase mononesaturate. Ouă. Conțin și grăsimi bune, și vitamine, și proteine. În plus, se fac foarte repede, așa că sunt alimentul ideal pentru dimineața. Adaugă câteva legume crude și ai obținut micul dejun ideal. Iaurt sau alte lactate. Fie că alegi iaurt, brânză sau o combinație de brânză și smântână, îți asiguri necesarul de calciu și proteine. Fructe de pădure. Dacă nu îți place iaurtul gol, adaugă un pumn de fructe de pădure: mure, zmeură, afine, etc. Sunt pline de antioxidanți și, în plus, sunt printre puținele fructe indicate în cura de slăbire, fiindcă au puțin zahăr. Pește. Îți dă energie pentru întreaga zi și o senzație de sațietate de lungă durată. Alege un pește gras, de exemplu, macrou sau somon. Sunt bune și conservele, dacă le alegi pe cele în suc propriu sau în ulei de măsline. Legume. Te ajută să te saturi cu puține calorii. Lângă nuci, alune, ouă sau brânză, poți pune și o garnitură de legume: roșii, castraveți, ardei gras, dovlecei, morcovi, ca să te asiguri că micul dejun este sățios și sănătos.