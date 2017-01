Ce probleme creează măseaua de minte

În ciuda faptului că la maturitate am putea crede că erupția dinților nu mai este o problemă de care ne-am putea lovi, iată că dentiștii vin să ne contrazică. Măseaua de minte, ultimul dinte apărut pe arcadă, pare, de departe, a fi și cel mai supărător. Asta pentru că scoaterea ei depinde de mai mulți factori și nu se poate realiza decât după o consultație la medicul dentist.Măseaua de minte este ultimul dinte apărut pe arcade ce erupe între 17 și 25 de ani. Tocmai de aceea, se spune că molarii de minte apar odată cu maturizarea deplină. „În evoluția filogenetică a formulei dentare, sunt interesanți ultimii dinți din fiecare serie, în sensul dispariției lor. Cum molarul de minte este ultimul dinte din seria molarilor, putem spune că este un dinte prezent tot mai rar în dentiția de astăzi și din viitor. Acest fenomen ilustrează permanenta adaptare a speciei umane la condițiile de viață, în particular la cele ce țin de alimentație. Aceste măsele reprezintă dovada alimentației dure a strămoșilor și totodată o problemă pentru omul modern, care are maxilarul mai mic. În aceste condiții, acești molari fie erup în poziții incorecte, fie rămân impactați în maxilar, adică dinți al căror proces de evoluție a fost blocat și provoacă înghesuirea celorlalți dinți și alte probleme stomatologice”, explică dr. Corina Niamani, medic dentist în cadrul Academiei de Zâmbete.Predispoziție pentru carie Fiind situați posterior în cavitatea bucală, igienizarea lor este de cele mai multe ori dificilă și, în acest fel, sunt predispuși cariei. De aceea, medicul recomandă ca unică soluție de tratament extracția dentară. „În cazul în care acești dinți erup incomplet în cavitatea bucală și rămân acoperiți de un capușon de mucoasă, această mucoasă suferă, de cele mai multe ori, o inflamație numită pericoronarită, datorată retenției de resturi alimentare în «buzunarul» dintre suprafața dintelui și mucoasa acoperitoare. De asemenea, soluția de tratament indicată este decapușonarea sau extracția molarului de minte în funcție de situația clinică. Tulburările ortodontice sunt produse de presiunea pe care molarul de minte o exercită asupra dinților anteriori pe arcadă. Dinții își modifică poziția, axul de inclinare, contactele cu antagoniștii, adică dinții aflați în opoziție, și astfel suferă fizionomia, masticația și fonația, iar ca soluție de tratament este indicată extracția. Situația molarilor de minte se poate observa pe radiografia dentară care ne arată dacă molarii sunt incluși în os, dacă au apărut chisturi sau dacă cei deja erupți cauzează probleme. Dacă vă numărați printre ghinioniștii care au acest molar de minte prezent, vizitele la medicul dentist trebuie să fie mai dese decât de obicei”, completează medicul.