Ce plante medicinale pot utiliza gravidele

Cercetarile cu privire la efectele plantelor medicinale sunt mult mai costisitoare, necesita o perioada indelungata de studiu si de aceea consumatorul nu poate fi 100% sigur ca ceea ce pretinde ambalajul se intampla in realitate.Daca totusi te hotarasti sa urmezi un tratament cu plante medicinale in timpul sarcinii, cel mai important lucru e sa intrebi un botanist sau un alt specialist la ce plante ai liber cat timp esti gravida. Potrivit expertilor in domeniu, urmatoarele plante pot avea efecte benefice consumate in timpul sarcinii: menta, ghimbirul, păpădia sau mușețelul.