Ce plantă te ajută să scapi de negi

Pe plan extern, această plantă aparent banală are acțiune antiseptică, antibacteriană, regenerantă, cicatrizantă, antitumorală. Rostopasca este recomandată în terapia naturistă a afecțiunilor hepatice, în procesul de cicatrizare a unor boli de piele, negi, în cazurile de icter, constipație, reumatism etc.Pentru a elimina negii și ciuperca piciorului se aplică suc de rostopască de trei ori pe zi, timp de două săptamani. Pentru ca tratamentul să ofere rezultatul dorit, este indicat ca după căderea negilor să fie continuată aplicarea sucului pe zonă timp de minimum 5- 7 zile. Cataplasmele cu rostopască sunt eficiente și in eliminarea ciupercilor fixate la nivelul unghiilor de la maini si picioare. Trebuie sa mai stiti ca aceste comprese cu infuzie de rostopasca sau alifiile care au in compozitie aceasta planta sunt benefice in ameliorarea eczemelor, bataturilor si a psoriazisului, scrie BZI.ro.