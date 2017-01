Ce pericole se ascund la locul de joacă pentru copii

Deși majoritatea părinților respectă regulile de igienă și își spală copiii ori de câte ori este necesar, specialiștii susțin că sunt câteva situații în care, indiferent de măsuri, copiii se îmbolnăvesc datorită unor paraziți care circulă în diverse locuri. Unul dintre acestea este și locul de joacă, despre care medicii susțin că, nu de puține ori, creează probleme de sănătate.Ultimii ani au adus la cabinetele me-dicale un număr impresionant de copii de vârste diferite, dar cu aceeași problemă de sănătate: parazitoză intestinală, adică o afecțiune provocată de o serie de paraziți luați fie din alimente, fie din nisip, de la locurile de joacă. Medicii susțin că problemele apar numai în cazul în care copiii au un sistem imunitar deficitar.„Toxocara canis este un parazit care provine de la câini și care, în condițiile actuale, se regăsește peste tot pe sol. Locurile de joacă unde există și acea groapă de nisip sunt o adevărată «casă» pentru paraziți și copiii sunt primii afectați, dacă sistemul lor imunitar este prăbușit. Un alt parazit extrem de periculos este blastocistis homoni, care creează mari dezechilibre în organism și care apare în intestine și datorită utilizării excesive a antibioticelor. Nici giardia nu trebuie uitată, acest parazit uriaș fiind unul dintre cei care produce serioase inflamații la nivelul intestinului. Toate acestea pot produce inflamații cronice ale intestinului, iar în final cancer”, a explicat dr. Cristina Cristache, medic primar chirurg, competență în proctologie și nutriție, din cadrul On Clinic Constanța.Simptome similare răcelii Cât despre simptome, medicul spune că acestea sunt asemănătoare unei răceli, doar că persistă mai mult și cu fiecare zi care trece și organismul nu este tratat, boala începe să devină mai agresivă. „Copilul are dureri abdominale, febră, nu mai are poftă de mâncare și slăbește foarte rapid. Apoi, pot să apară iritații la nivelul pielii, sensibilitate sau intoleranță alimentară complicate cu colite, rectocolite. Diagnosticul este foarte greu de obținut, iar medicii realizează exudatul faringian”, mai spune medicul. În cazul acestor afecțiuni, pacientul are foarte multe restricții alimentare, el neavând voie să consume alimente care fermentează, sosuri, grăsimi, crudități sau lactate. În cazul în care exudatul faringian nu indică afecțiunea, medicii recurg la examenul coproparazitologic care se repetă la interval de trei săptămâni, în condiții speciale.„Ce omoară bacteriile bune“Potrivit explicațiilor medicale, la nivelul intestinului, există o serie de „bacterii bune”, care alcătuiesc flora intestinală. Aceasta ajută organismul să elimine bacteriile nocive și să nu facă infecții. Dacă flora intestinală este afectată de unul dintre paraziții enumerați, bolile încep să-și facă de cap. „O altă problemă foarte des întâlnită este aceea a copiilor care suferă de candidoză intestinală, o boală provocată de candida care se răspândește pe tot tubul digestiv și care este foarte greu de tratat. Revenind la cauză, ea se datorează stilului de viață nesănătos, al unei alimentații necorespunzătoare vârstei, a excesului de zahăr. Este o problemă greu de depistat și al cărei tratament se poate desfășura pe o perioadă foarte mare de timp”, completează dr. Cristina Cristache. Așadar, imunitatea scăzută este punctul slab pe care aceste afecțiuni îl au ca „aliat”. Și, pentru că 70% din imunitate este creată de flora intestinală, este de preferat ca alimentația să fie una adecvată.