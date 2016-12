Ce nemulţumiri au medicii de familie

Ce nemulțumiri au medicii de familie

Medicii de familie se arată extrem de nemulțumiți de propunerile legislative ale Ministerului Sănătății, privind noul contract cadru și noile sarcini impuse prin pachetul de servicii medicale de bază.„Studiind proiectul de lege expus pe transparenta decizonala am constatat ca aproape niciuna din reglementarile agreeate in discuții precedente nu au fost implementate, ca s-au accentuat sanctiunile din contract si ca institutia dialogului nu a fost nici de aceasta data respectata, asa cum s-a intamplat de altfel in ultimii cinci ani", se arată in comunicatul Societății de medicina Familiei.