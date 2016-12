Ce ne recomandă nutriţionistul să mâncăm vara

Ce ne recomandă nutriționistul să mâncăm vara

Vara este anotimpul în care putem găsi o varietate de fructe și legume în piețe, iar temperaturile crescute ne îndeamnă să ocolim mâncărurile „grele”. Din cauza căldurii excesive, digestia este mai lentă, așa că dr. Mihaela Bilic ne sfătuiește să evităm prăjelile, grăsimile, sosurile sau mezelurile.În perioada sezonului cald, apare nevoia de produse răcoritoare care să contribuie la hidratarea organis-mului, spune dr. Mihaela Bilic, au-toarea cărților „Trăiesc, deci mă ab-țin” și „Sănătatea are gust”. Potrivit medicului nutriționist, vara trebuie să consumăm multe lichide, să ne pro-tejăm pielea de soare, iar din punct de vedere alimentar, să ne mulțu-mim cu preparate simple, cum ar fi legumele și fructele proaspete, pro-dusele lactate degresate și carnea albă, de pui, pește sau curcan.„Temperaturile ridicate îngreunează digestia și de aceea trebuie evitate grăsimile, prăjelile, brânzeturile fermentate, mezelurile, carnea roșie, produsele făinoase (paste, orez) cu exces de sosuri, dulciurile cu multă cremă, produsele de patiserie și ronțăielile sărate”, susține dr. Bilic.Mâncați cât de multe legume putețiDin dieta de vară, cu siguranță nu trebuie să lipsească legumele proaspete, de sezon, cum sunt dovleceii, ardeiul gras, castraveții, roșiile, vinetele, varza sau fasolea verde.„Conținutul caloric redus și bogăția de fibre și apă din legume le fac nepericuloase pentru siluetă, indiferent de cantitatea consumată”, explică dr. Mihaela Bilic. În plus, aceste legume aduc și o multitudine de beneficii asupra sănătății organismului nostru.„Roșiile conțin potasiu, vitamina C, fibre și sunt cea mai boga-tă sursă naturală de licopen, un fitonutrient care protejează pielea de îmbătrânire și de acțiunea nocivă a razelor ultraviolete. Do-vleceii, cu 94% apă, sunt săraci în calorii și bogați în acid folic, vitamina C, potasiu și betacaroten, ajută la slăbit și la eliminarea retenției de apă din țesuturi, au acțiune antioxidantă și de menține-re a sănătății pielii și mucoaselor”, precizează medicul nutriționist.De asemenea, castravetele este bogat în apă (95%), are foarte pu-ține calorii și este leguma perfectă pentru rehidratare și răcorire pe timpul verii. Ardeiul gras este o sursă excelentă de vitamina C, vitamine din grupul B, potasiu, magneziu, fier, calciu și este bogat în bioflavonoide, pigmenți vegetali care previn cancerul. În final, vinetele sunt bogate în fibre și antioxidanți, dar doar dacă nu sunt prăjite sau amestecate cu mult ulei. De aceea, dr. Bilic ne sfătuiește să le consumăm mai mult în tocănițe, la cuptor sau coapte la grătar cu zeamă de lămâie și foarte puțin ulei.Unele fructe ne protejează pielea de soareMedicul nutriționist amintește că piersicile, nectarinele și caisele își datorează culoarea portocalie cantității mari de betacaroten, provitamina A care protejează pielea de soare și asigură o bronzare mai rapidă, dar au în compoziție și vitaminele E și C.„Această alăturare de substanțe benefice conferă o acțiune protectoare la nivelul pielii și mucoaselor, dar și sistemului imunitar și al organismului. Piersicile accelerează activitatea intestinală, stimulează secreția de suc gastric și îmbunătățesc digestia lentă sau dificilă, iar caisele, prin conținutul de potasiu și calciu, înlătură insomnia și starea de astenie”, spune dr. Mihaela Bilic.Un alt aliment excelent în timpul verii este pepenele galben sau roșu. Constituit în proporție de 95% din apă, pepenele este un aliment extrem de hidratant și răcoritor în sezonul cald.„În pepenele roșu, pe lângă provitamina A, găsim și licopen, un pigment cu efect antioxidant și de protecție a pielii împotriva acțiunii razelor ultraviolete. Atenție însă la cantitatea de pepene pe care o consumați, limitați-vă la 1-2 felii pe zi dacă aveți probleme cu silueta sau folosiți-l pe post de gustare, neasociat cu alte alimente”, recomandă nutriționistul.Câte mese pe zi ar trebui să avem în sezonul caldVara putem să reducem cantita-tea de alimente de la fiecare masă, mai spune dr. Mihaela Bilic.„Mai bine 4 - 5 gustări ușor de digerat pe parcursul zilei decât 2 - 3 feluri de mâncare consumate odată. Puteți mânca fructe la micul dejun, salată, brânză proaspătă sau iaurt la prânz și lăsați pentru cină peștele cu multe legume”, afirmă medicul.Totodată, dr. Bilic ne îndeamnă să nu ne facem griji dacă în timpul verii cina are loc spre ora 20.00 - 21.00. Cu toate acestea, nutriționistul ne indică să evităm produ-sele făinoase, cartofii, pâinea, pastele, fructele și dulciurile după ora 19.00, dacă vrem să ne păstrăm în formă.