Ce legătură există între depresie şi astenia de primăvară

Ce legătură există între depresie și astenia de primăvară

Odată cu venirea primăverii, auzim tot mai des în jur oameni care se plâng de astenia de primăvară, acea stare de oboseală inexplicabilă cauzată de schimbările de temperatură. Nervozitatea, hiperactivitatea, somnolența, scăderea memoriei și palpitațiile sunt doar câteva dintre semnele care indică această astenie. De cele mai multe ori, punem semnul egal între astenie și depresie, deoarece - spun psihoterapeuții - există elemente de asemănare între semnele specifice simptomatologiei depresiei și astenia la un anumit anotimp. În plus, mai există și acei oameni care sunt influențați de climă și care se adaptează mai greu schimbărilor de temperatură.„În general, elementele specifice simptomatologiei depresiei se aseamănă într-o oarecare măsură cu elementele asteniei de primăvară sau a asteniei la un anotimp. Această stare vine de la ceea ce ne stabilim noi la nivel prioritar, în funcție de emoțiile pe care le avem și de starea de bine pe care o avem în această perioadă. Sunt persoane care într-adevăr sunt influențate de climă și astfel întâlnim frecvent oameni care reușesc să se adapteze destul de greu atunci când clima se schimbă sau diferența de fus orar este destul de mare”, a explicat psihoterapeutul Cristina Gemănaru.Cum trecerea la ora de vară înseamnă o zi mai lungă și mai însorită, oamenii își propun să realizeze mai multe lucruri și să profite de fiecare minut din zi, mai ales că iarna trecută au fost perioade lungi în care soarele n-a reușit să iasă dintre nori. Psihoterapeuții subliniază importanța pe care o are lumina soarelui.„Soarele, prin calitățile și proprietățile pe care le are, ne transmite necesarul de vitamina D, care este responsabilă cu starea de bine și de confort psihic. În anotimpul rece, au fost perioade destul de lungi în care soarele a lipsit de pe cer și acest lucru s-a observat în rândul oamenilor. Astenia apare și ca urmare a faptului că ne dorim foarte mult să realizăm foarte multe proiecte și ne stabilim multe obiective. Putem porni cu prea multe deodată, iar resursele noastre emoționale, cognitive, sociale și familiale nu sunt atât de mari precum ne așteptăm”, a transmis specialistul.Energia și mesajele pozitive sunt modalități prin care putem trece prin această perioadă, însă trebuie să avem grijă și la alimentație. Astfel, se recomandă verdețurile de sezon, curele de vitamine și minerale, odihna și mișcarea.