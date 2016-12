Ce legătură există între căderea părului şi roşul în gât cu bolile rinichilor

Ce legătură există între căderea părului și roșul în gât cu bolile rinichilor

Iarna, când temperaturile sunt scăzute, oamenii simt că nu au energie, iar organismul trebuie să facă eforturi suplimentare pentru a funcționa normal. Odată cu venirea primăverii, corpul uman trece printr-o serie de schimbări, la fel și organele. Specialiștii spun că frigul reprezintă dușmanul principal al rinichilor, iar de aici până la disconfort și boli e doar un pas.Medicii homeopați susțin că așa cum natura se retrage, iarna, în refacere, la fel procedează și organismul, care simte nevoia de reîncărcare și repaus.„În fiecare anotimp, unele dintre organele noastre vitale se află în „minim energetic” sau funcționează mai dificil. De aceea, în timpul iernii majoritatea oamenilor simt că nu au atât de multă energie, forță și avânt. Pentru că întreaga natură se odihnește, se retrage în somn și refacere, iar organismul nostru simte nevoia de reîncărcare, de repaus și de mai multă odihnă. Civilizația modernă și artificială în care trăim impune un ritm constant de activitate, indiferent că este vară sau iarnă, cald sau frig. Corpul nostru, însă, are nevoi diferite și posibilități biologice diferite. Și chiar dacă îl biciuim și-l forțăm să reziste ani de zile la un ritm care nu îi priește, la un moment dat „se revoltă” și creează suferințe și boli, care ne silesc să ne oprim”, a explicat dr. Sorina Soescu, medic homeopat.Cum ne afectează frigulAstfel, la final de iarnă rinichii sunt mai slăbiți și funcționează mai greu. Legătura dintre rinichi și alte organe duce la apariția problemelor de sănătate, cum ar fi răceala, sinuzita, otita sau roșul în gât.„Pentru că rinichii au multe legături și corelații în corpul nostru cu alte sisteme și funcții importante, această slăbire a funcției rinichilor din finalul iernii ne afectează mult mai mult decât ne putem imagina. Astfel, există o legătură foarte clară între rinichi și sistemul limfatic al capului, în special polipi, amigdale și sinusuri. De asemenea, există o legătură între rinichi și urechi. Vom descoperi, la început de primăvară și final de iarnă, că avem probleme de respirație sau ne trezim cu un episod acut de roșu în gât, sinuzită, otită, rino-sinuzită sau alte forme de răceală”, a explicat dr. Sorina Soescu.Mergând mai departe, rinichii sunt corelați cu oasele, cu măduva osoasă, cu dinții și cu părul. Căderea părului sau părul uscat și fără luciu sunt, de asemenea, semne care indică probleme la nivelul rinichilor.„Calitatea și cantitatea părului nostru ne vor da indicii despre fericirea rinichilor noștri. Căderea părului, încărunțirea acestuia, păr uscat și fără luciu sau păr care se încurcă ușor ne indică slăbiciunea funcției rinichilor. Chelia la bărbați indică existența unei proaste funcții renale. De asemenea, cariile dentare și problemele cu dinții indică slăbiciune renală”, a continuat dr. Sorina Soescu.Specialiștii recomandă, în această perioadă, odihnă și repaus, mai ales persoanelor care se simt fără inițiativă. În plus, fructele și legumele proaspete n-ar trebui să lipsească de pe masa celor care vor să-și mențină sănătatea.„În această perioadă, de început de primăvară, recomand tuturor celor care se simt obosiți, fără inițiativă și voință somn, relaxare și repaus. Fructele și legumele proaspete de sezon - urzici, salată, spanac, ștevie, leurdă, lobodă, ceapă verde, cireșe și vișine - au efecte minunate asupra rinichilor. Învățați cât mai multe despre propriul organism pentru a-l înțelege mai bine și a nu-l mai chinui inutil și judeca aspru. Apreciați rezistența uimitoare pe care o are la toate abuzurile la care este supus”, a recomandat aceasta.