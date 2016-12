Ce îi aşteaptă pe bolnavi în 2011

Ce îi așteaptă pe bolnavi în 2011

2010 a fost un an greu pentru bolnavi: la internare au venit cu punguța cu medicamente de acasă și au plătit investigațiile care ar fi trebuit să fie gratuite. În 2011, li se va băga și mai adânc mâna în buzunar, după cum prevăd măsurile anunțate de Ministerul Sănătății. Ministrul Sănătății, Cseke Attila, a anunțat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, proiectele ce vor fi implementate, în acest an, în sistemul de sănătate. Printre acestea, notabile sunt: introducerea tichetului de sănătate și, implicit, a coplății, derularea subprogramului de fertilizare in vitro, realizarea de investiții în secțiile de oncologie și terapie intensivă și reorganizarea siste-mului spitalicesc prin comasarea sau desființarea unităților care nu și-au dovedit eficiența. Coplată de la jumătatea anului Coplata, despre care se tot discută de aproape un an, va fi introdusă, cel mai probabil, după cum a susținut ministrul Cseke Attila, la jumătatea lui 2011. Acest sistem se va aplica prin intro-ducerea unui tichet de sănătate, pentru fiecare contribuabil la asigurările de sănătate. Respectivul tichet va cuprinde datele de identitate ale asiguratului, dar și informații medicale, precum grupa sanguină, RH-ul, numărul de servicii medicale primite, dovada achitării contribuției către CJAS. De asemenea, va fi menționată și va-loarea coplății efectuate la fiecare vizită la medic - în acest mod, consideră reprezentanții ministe-rului, nu se va mai da șpagă, și se vor strânge, la fondul național de sănătate, aproape 400 de milioane de lei. „Imprimeria Națională a anunțat că, la sfârșitul lunii ianuarie 2011, va începe producția cardului național de sănătate”, se arată în comunicatul ministerului. O altă măsură care înseamnă mai mulți bani dați de bolnavi este și extinderea bazei de contribuabili la fondul de sănătate. Astfel, de la 1 ianuarie plătesc 5,5% la CJAS și pensionarii cu venituri peste 740 de lei și revoluționarii, cu excepția celor răniți. O singură procedură de fertilizare in vitro În schimb, o măsură așteptată, mai ales de cupluri, este subprogramul de fertilizare in vitro. Vor putea accesa programul cuplurile cu vârste între 25 și 40 de ani, căsătorite sau aflate într-o relație stabilă de cel puțin un an. Dezavantajul este că nu vor putea beneficia decât de o singură procedură de fertilizare in vitro gratuită, a cărei valoare nu trebuie să depășească 5000 de euro. În alte state UE, cuplurile beneficiază de mult mai multe astfel de proceduri. De exemplu, în Franța sunt gratuite șase inseminări și patru fertilizări in vitro. Investiții în oncologie Ministrul Cseke Attila a anunțat, pentru 2011, și realizarea unor investiții în secțiile de oncologie și terapie intensivă. Potrivit acestuia, se vor cheltui în acest sens în jur de 190 de milioane de lei, pentru achiziționarea de aparatură. De menționat că, anul acesta, va demara și programul național de screening pentru cancerul de col uterin, pentru care au început pregătirile de la jumătatea lui 2010 (au fost anunțați medicii specialiști și laboratoarele). În 2 săptămâni se află ce spitale vor fi desființate Sistemul de sănătate are nevoie de o reorganizare la sânge și asta își propune și ministerul pentru 2011. Drept pentru care, autoritățile locale au fost înștiințate deja să facă propuneri cu spitalele ce trebuie comasate sau desființate. „Aceste comasări urmăresc o eficientizare a activității spitalelor, dar și o cheltuire mai bună a banului public”, a afirmat Cseke Attila. În județul Constanța sunt luate în colimator trei spitale, care vor deveni secții externe pentru alte unități spitalicești. Măsura va fi pusă în practică în curând, susține ministrul; în două săptămâni va fi anunțată lista cu propunerile de comasare și desființare aprobate. Cât va fi coplata Se va plăti pentru serviciile de medicină primară, pentru consultațiile la medicii specialiști și chiar și pentru internările în spital. r la medicul de familie - 5 lei pentru o consultație, 15 lei pentru o vizită la domiciliu; r la medicul specialist - 10 lei pentru o consultație în timpul programului, 20 lei, în afara programului. r la spital - pentru o zi de spitalizare se va da 10 lei, iar pentru spitalizarea continuă - 50 lei/episod de spitalizare.