Ce fructe îţi fac tenul mai strălucitor

Ce fructe îți fac tenul mai strălucitor

Un regim alimentar bogat în grăsimi și proteine îți poate suprasolicita sistemul digestiv, iar tenul tău va fi mat, uscat și lipsit de vitalitate. Pentru a recupera strălucirea tenului, îți recomandăm câteva fructe cu efecte benefice asupra sănătății pielii. De exemplu, afinele sunt o importantă sursă de antioxidanți care întăresc vasele capilare de la nivelul pielii. În plus, consumul acestor fructe reduce riscul vaselor sanguine sparte care oferă pielii un aspect neplăcut.Un alt produs recomandat pentru sănătatea pielii este fructul de kiwi, cu un conținut bogat în vitamina C. Kiwi are un efect importat asupra producției de colagen, ce are rolul de a menține pielea elastică și strălucitoare. De asemenea, fructul de avocado asigură o piele catifelată și frumoasă datorită acizilor grași Omega-3 din compoziție.Și broccoli este indicat pentru cei care vor să își păstreze o piele sănătoasă. Compușii din această legumă grăbesc repararea celulară și producția de celule în țesutul epitelial, dar oferă și o protecție naturală împotriva razelor ultraviolete.