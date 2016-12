Ce fruct protejează organismul de cancer

Pomelo are 0% grăsimi și doar 36 de calorii pe suta de grame, ceea ce îl plasează în topul alimentelor de slăbit. Citricele sunt cunoscute pentru rezervele de vitamina C, iar pomelo nu face excepție. Printre altele, vitamina C luptă cu infecțiile și previne atacul de cord. Acest fruct este deosebit de important și pentru inimă, fiindcă reglează cu succes presiunea sanguină și curăță vasele de sânge de grăsime.Conform studiilor, fructele de pomelo au capacitatea de a preveni cancerul de colon datorita ingredientelor active care inhiba dezvoltarea celulelor bolnave. De asemenea, pomelo contine o cantitate importanta de fibre, nutrienti care iti detoxifica organismul, imbunatatesc digestia si pastreaza sanatatea organelor interne, scrie doctorulyilei.ro.