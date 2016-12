Ce fruct protejează inima şi scade colesterolul

Ce fruct protejează inima și scade colesterolul

Laolaltă cu gustul plăcut și aspectul exterior, fructul este cunoscut pentru beneficiul adus sănătății umane. Sucul Maracuja, care conține polifenoli, încetinește formarea celulelor canceroase. Acizii fenolici și flavonoide conținuți în acest fruct, îndeplinesc o funcție de protecție pentru inimă. De asemenea, fructul este cunoscut pentru activitatea sa anti-microbiană. Maracuja este o sursă bună de antioxidanți, scrie ecology.md. Fructul are un nivel destul de ridicat de carbohidrați si zaharuri simple. Acesta conține sterine vegetale, care ajută la reducerea nivelului de colesterol în sânge. Maracuja oferă o cantitate necesară de proteine și de fier de care are nevoie organismul nostru. Fructul are un conținut ridicat de vitamina C, ceea ce înseamnă că el este foarte eficient în stimularea sistemului imunitar.